"Россети Северный Кавказ" повысили надежность энергоснабжения Республики Южная Осетия

Ремонтные работы завершены на высоковольтной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ № 124 - «Фиагдон-Северный Портал», проходящей над Алагирским ущельем Северной Осетии.

Линия протяженностью почти 35 километров построена в 90-х годах и является стратегически важным энергообъектом: в качестве резервной ВЛ осуществляет транзит электроэнергии в соседнее государство - Республику Южная Осетия. Объект также отвечает за энергоснабжение одного их самых больших районов Северной Осетии – Алагирского, в котором проживает более 38 тысяч человек.



Специалисты филиала «Севкавказэнерго» работы проводили на протяжении недели. Важно, при этом ограничение электроснабжения потребителей не вводилось.



Энергетики качественно провели весь объём работ. Выполнение проекта было осложнено тем, что линия электропередачи проходит на высоте почти 3 400 м над уровнем моря по труднодоступной высокогорной местности со сложным рельефом и большими перепадами высот. Закономерная смена погодных условий в горах - постоянный туман, дожди и даже ранний снег – в период проведения работ не стали исключением.



По словам специалистов, для повышения надежности функционирования линии электропередачи «Фиагдон-Северный Портал» энергетикам филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» ежегодно приходится проводить техническое обслуживание либо ремонтные работы. А в 2011 году в рамках реконструкции именно на этом участке ЛЭП было заменено 9 опор 110 кВ на опоры в габаритах 220 кВ.



Ремонтные работы на ВЛ проведены в рамках подготовки энергокомплекса республики к осенне-зимнему периоду и направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей.