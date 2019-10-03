РусГидро подписало соглашение по созданию автономных гибридных энергоустановок в изолированных зонах Дальнего Востока

Директор департамента перспективного развития Роман Бердников Директор департамента перспективного развития Роман Бердников

В рамках III Российской энергетической недели Член Правления, заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин, заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Дмитрий Чернышев и директор ООО «Хевел Энергосервис» Евгений Казаков подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию проектов по развитию ВИЭ и созданию автономных гибридных энергоустановок на территориях Дальневосточного федерального округа с децентрализованным электроснабжением.

Цель сотрудничества – устойчивое социально-экономическое развитие и повышение промышленного потенциала ДФО за счет реализации проектов замещения неэффективной дизельной генерации автономными гибридными энергоустановками с использованием возобновляемых источников энергии. В результате будет обеспечено снижение зависимости региона от дорогостоящего привозного топлива и воздействия дизельной генерации на окружающую среду. В рамках сотрудничества стороны планируют строительство объектов солнечной генерации с автоматизированными системами управления, создание систем накопления энергии. Пилотным регионом проекта станет Якутия.

РусГидро является крупнейшим производителем электро- и теплоэнергии на Дальнем Востоке. Помимо крупных генерирующих объектов Группа также эксплуатирует 269 дизельных электростанций (ДЭС) общей мощностью более 240 МВт, расположенных по всему ДФО в зонах децентрализованного энергоснабжения. Также РусГидро имеет опыт использования на Дальнем Востоке энергетики на основе ВИЭ. За последние шесть лет введены в работу четыре ветровые и 19 солнечных электростанций.

Замещение выработки ДЭС энергией от установок на основе возобновляемых источников энергии – вынужденная и необходимая мера. Дизельные генераторы, многие из которых физически и морально устарели, требуют регулярного завоза топлива, что в условиях Крайнего Севера значительно влияет на стоимость вырабатываемой электроэнергии. В отдаленных районах себестоимость 1 кВт·ч может доходить до 100 рублей, из которых не менее 60% составляет стоимость топлива. Использование ВИЭ позволяет снизить потребление топлива на 50%. Сэкономленные средства должны быть направлены на возврат инвестиций, потребовавшихся для приобретения, доставки и установки новейшей техники.

«Модернизация дизельной генерации – одна из ключевых задач в рамках развития энергоснабжения районов, изолированных от централизованного энергоснабжения, – отметил член Правления, заместитель Генерального директора РусГидро Виктор Хмарин. – Развитие гибридной генерации, безусловно, имеет здесь большие перспективы, в том числе с применением механизмов энергосервисных контрактов. Они должны обеспечивать минимально возможную цену на электроэнергию и предусматривать применение наиболее современных экономически обоснованных технических решений».

Подобный подход соответствует целям Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором говорится о гарантированном обеспечении доступной электроэнергией за счет развития распределённой генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в первую очередь в удаленных и изолированных энергорайонах.

«На Дальнем Востоке много удаленных и труднодоступных территорий, для которых предложенные комплексные решения являются эффективным способом обеспечения надежного, бесперебойного энергоснабжения. Новые технологии позволят не только качественно улучшить жизнь людей, но и оптимизировать расходы потребителей и региональных бюджетов», – отметил заместитель генерального директора ФРДВ Дмитрий Чернышев.

«Использование солнечной энергии для электроснабжения населенных пунктов, не подключенных к единой энергосистеме, решает как экономическую, так и социальную задачу. Уже реализованные проекты автономных гибридных солнце-дизельных энергоустановок в Республике Алтай, Забайкальском крае и Республике Тыва позволяют достичь 50% экономии дизельного топлива, и, в конечном счёте, снизить объём бюджетных субсидий и высвободить средства для решения других задач. Качественное и бесперебойное электроснабжение улучшает социальное самочувствие населения, уменьшает дефицит электроэнергии и придает импульс развитию удаленных территорий», – сообщил Евгений Казаков, директор «Хевел Энергосервис».

В соответствии с соглашением, Фонд в пределах своих полномочий намерен рассматривать вопросы о предоставлении финансирования и содействовать в осуществлении комплексной экспертизы проектов. РусГидро, в свою очередь, выражает готовность предоставлять необходимую техническую и экономическую информацию о планируемых к модернизации ДЭС Группы, а также содействовать проведению энергетического обследования объектов. Хевел Энергосервис планирует рассмотреть возможности реализации совместных проектов с применением новейших достижений научно-технического прогресса, энергосберегающих и экологически ориентированных технологий за счет собственных и привлеченных средств.