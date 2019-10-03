Увеличение пропускной способности каналов связи с помощью линий изолирования сердечника компании Rosendahl

Электронный журнал и видео-новости
удачный тандем от медиахолдинга РусКабель переходит на новый уровень
3 октября 2019, 16:30
Рубрика: Инновации
Метки: РОЗЕНДАЛЬ, Rosendahl
Отрасль: Кабельная промышленность
На линиях изолирования сердечника компании Rosendahl производятся разные кабели для высокоскоростной передачи данных. Такие кабели используются для передачи данных специального назначения и в сфере телекоммуникаций. Здесь, оптимальная скорость передачи данных и стабильность изделия – обязательное требование.
Одним из основных факторов растущего спроса на кабели для передачи данных является непрерывное расширение всемирной телекоммуникационной сети. Поэтому технологии в этой области стремительно развиваются. Несколько лет назад скорость передачи данных была всего несколько МГц, а сегодня мы должны обеспечивать скорость передачи данных выше ГГц.
Пятое поколение технологий мобильной связи с огромной скоростью передачи данных (5G) нужно не только для использования интернета или мобильной связи, но и для коммуникации между промышленными машинами, например в медицине, где скорость передачи данных наиболее важна. Так, спрос на соответствующие виды кабелей - колоссальный и непрерывно растет.
Практические любая часть здания может контролироваться с помощью современных сенсоров из любого места. Это может быть освещение, отопление, камеры слежения. Для максимальной экономии используемого пространства кабели должны быть высокочувствительными и в тоже время малогабаритными. Специально для производства подобных кабелей компания Rosendahl разработала и не перестает совершенствовать линию изолирования сердечника.
При производстве кабелей для высокоскоростной передачи данных важную роль играет газ. Подача слишком большого или малого объема газа может повлиять на стабильность процесса, а также на качество изделия. Ваш производственный процесс станет гораздо эффективнее благодаря системе управления линией RIO и недавно разработанной системе расхода газа компании Rosendahl.
Более подробную информацию о линии изолирования сердечника компании Rosendahl смотрите на сайте компании.