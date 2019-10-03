Увеличение пропускной способности каналов связи с помощью линий изолирования сердечника компании Rosendahl

На линиях изолирования сердечника компании Rosendahl производятся разные кабели для высокоскоростной передачи данных. Такие кабели используются для передачи данных специального назначения и в сфере телекоммуникаций. Здесь, оптимальная скорость передачи данных и стабильность изделия – обязательное требование.

Одним из основных факторов растущего спроса на кабели для передачи данных является непрерывное расширение всемирной телекоммуникационной сети. Поэтому технологии в этой области стремительно развиваются. Несколько лет назад скорость передачи данных была всего несколько МГц, а сегодня мы должны обеспечивать скорость передачи данных выше ГГц.

5G-сети не за горами

Пятое поколение технологий мобильной связи с огромной скоростью передачи данных (5G) нужно не только для использования интернета или мобильной связи, но и для коммуникации между промышленными машинами, например в медицине, где скорость передачи данных наиболее важна. Так, спрос на соответствующие виды кабелей - колоссальный и непрерывно растет.

Умные дома и офисы

Практические любая часть здания может контролироваться с помощью современных сенсоров из любого места. Это может быть освещение, отопление, камеры слежения. Для максимальной экономии используемого пространства кабели должны быть высокочувствительными и в тоже время малогабаритными. Специально для производства подобных кабелей компания Rosendahl разработала и не перестает совершенствовать линию изолирования сердечника.

Эффективное управление линией

При производстве кабелей для высокоскоростной передачи данных важную роль играет газ. Подача слишком большого или малого объема газа может повлиять на стабильность процесса, а также на качество изделия. Ваш производственный процесс станет гораздо эффективнее благодаря системе управления линией RIO и недавно разработанной системе расхода газа компании Rosendahl.

снижение количества отходов и брака

увеличение воспроизводимости ваших изделий

усовершенствование универсальности ваших линий

Более подробную информацию о линии изолирования сердечника компании Rosendahl смотрите на сайте компании.