ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева принял участие в Международной конференции RAO/CIS Offshore 2019

ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева принял участие в 14-ой Международной конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ «RAO/CIS Offshore 2019», которая проходит в Санкт-Петербурге.

В рамках Круглого стола «Проектирование, строительство и эксплуатация морских нефтегазопромысловых платформ и комплексов производства СПГ» специалисты института представили доклад, посвященный оценке прочности и устойчивости конструкции оградительных сооружений.

Оградительные сооружения входят в состав гидротехнических сооружений морских портов, терминалов по отгрузке или регазификации сжиженного природного газа. Рассматриваемые в докладе оградительные сооружения предназначены для снижения параметров волнения в акватории. Специалистами ВНИИГ выполнены расчетные исследования прочности и устойчивости конструкции оградительного сооружения при волновом воздействии в строительный и эксплуатационный периоды. Проанализирована прочность оболочки большого диаметра в строительный период до устройства защитной призмы и верхнего строения, а также влияние понижения уровня засыпки внутри оболочки на ее прочность. Также предложены возможные мероприятия по повышению надежности конструкции в строительный период. На основе поверочных расчетов устойчивости конструкции оградительного сооружения определены формы наиболее опасных поверхностей сдвига и коэффициенты запаса устойчивости для основного и особого сочетаний нагрузок.

Международная конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ «RAO/CIS Offshore» проводится в Санкт-Петербурге каждые два года и собирает представителей органов власти, специалистов отечественных и зарубежных компаний, ведущих ученых для обсуждения важнейших аспектов освоения природных ресурсов Арктики и континентального шельфа. ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева принимает участие во всех конференциях, начиная с самой первой, которая прошла в Северной Столице в 1993 г.