Александр Новак принял участие в XXI Министерской встрече Форума стран-экспортеров газа

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в XXI Министерской встрече стран Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

В ходе встречи глава Минэнерго России отметил важную роль ФСЭГ в сохранении глобальной энергетической безопасности и обеспечении взаимодействия производителей и потребителей природного газа.

«За прошедшие два десятилетия Форум превратился в авторитетную международную организацию. Обеспечение тесного и транспарентного взаимодействия производителей, транзитеров и потребителей газа остается важным определяющим фактором устойчивого развития мировой энергетики и макроэкономической стабильности. Вне зависимости от любой конъюнктуры, работа Форума должна базироваться на рыночных принципах и социальной ответственности», - отметил глава Минэнерго России.

При этом Александр Новак отметил возросшую роль региональных рынков в обеспечении глобальной стабильности.

«От лозунгов безопасности поставок или безопасности спроса пора перейти к безопасности рынков. Уверен, что развитие и углубление нашей кооперации будет напрямую способствовать развитию ФСЭГ, внося весомый вклад в энергетическую безопасность и поступательный рост экономики всего мира», - подчеркнул он.

В рамках мероприятия был рассмотрен большой перечень вопросов, в первую очередь, последний Обзор мировых рынков, а также Обзор глобальных рынков стран ФСЭГ до 2050 года, сообщил Александр Новак в рамках пресс-конференции по итогам Министерской встречи. Кроме того, на встрече был презентован Ежегодный статистический справочник ФСЭГ, а также были одобрены учредительные документы по созданию Института изучения газовых проблем в Алжире, добавил глава Минэнерго России.

Александр Новак отметил, что роль газа в мировой энергетической отрасли будет возрастать.

«В рамках заседания прошла содержательная дискуссия. Мы отметили, что доля газа в мировом энергобалансе вырастет с нынешних 23% до 27% к 2050 году. Потенциал огромный, учитывая высокую экологичность этого топлива», - сказал глава Минэнерго России.

По его словам, такие темпы роста будут обеспечены пропорционально растущим количеством стран-потребителей газа.

«Это, в том числе, становится возможным благодаря растущей мобильности газа. После того, как СПГ достигнет 50% в мировой газовой торговле, рынок полностью глобализируется, а потребление газа возрастёт», - уверен Министр.

По словам Александра Новака, для обеспечения лидирующей позиции газовой отрасли странам-производителям необходимо обмениваться опытом в технологиях разработки газовых месторождений.