 
Подписаться на новости
Мероприятия

Дан старт конкурсу "Топ-10 инновационных компаний в сфере энергетики"

Дан старт конкурсу Топ-10 инновационных компаний в сфере энергетики

4 октября 2019, 09:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: РЭН-2019, РОСКОНГРЕСС, REW-2019
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

99 просмотров

3 октября 2019 г. в рамках Российской энергетической недели заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин объявил о старте конкурса «Топ-10 инновационных компаний в сфере энергетики» в рамках проекта Business Priority.

Конкурс направлен на выявление самых востребованных и перспективных инновационных решений, способных существенно изменить сферу энергетики как в России, так и во всем мире. Организаторами выступают Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и Фонд «Сколково».

Подать заявку: https://www.businesspriority.ru    

Компания: Фонд Росконгресс

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
PRYSMIAN приглашает на Электротехнический Форум в г. Орел!
Нефтегазовая отрасль способна стать якорным заказчиком цифровых технологий
Энергоэффективность и экологичность – новые тренды развития ТЭК городов и регионов
На РЭН-2019 лидеры отрасли обсудили экологическую трансформацию энергетического рынка
Эта новость часть сюжета РЭН 2019
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно