Дан старт конкурсу "Топ-10 инновационных компаний в сфере энергетики"

3 октября 2019 г. в рамках Российской энергетической недели заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин объявил о старте конкурса «Топ-10 инновационных компаний в сфере энергетики» в рамках проекта Business Priority.

Конкурс направлен на выявление самых востребованных и перспективных инновационных решений, способных существенно изменить сферу энергетики как в России, так и во всем мире. Организаторами выступают Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и Фонд «Сколково».

Подать заявку: https://www.businesspriority.ru