Эксперты СИГРЭ и крупных энергокомпаний РФ обсудили глобальные тренды развития энергетики на сессии РЭН, организованной при поддержке ПАО "ФСК ЕЭС"

В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя-2019» состоялась панельная сессия «Траектория развития энергосистем: глобальный взгляд», организованная при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) и СИГРЭ – крупнейшей международной отраслевой ассоциации. Обсуждались управленческие и технологические трансформации, которые произойдут в электроэнергетике в ближайшие 10-15 лет. Модерировал дискуссию Председатель Правления компании, руководитель Российского национального комитета СИГРЭ Андрей Муров.

На сессии выступили заместитель Министра энергетики РФ Юрий Маневич, Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, глава НП «Совет рынка» Максим Быстров, менеджмент АО «СО ЕЭС», ПАО «Интер РАО», E&Y и руководители СИГРЭ – глава Технического комитета Марсио Шехтман (Бразилия), Генеральный секретарь Филипп Адам (Франция), глава Национального комитета Великобритании Адам Мидлтон.

Основными темами дискуссии стали цифровизация, замещение традиционной генерации возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), усложнение структуры рынков. Участники сессии отметили, что сформировавшиеся в отрасли тренды зачастую находятся в явном противоречии друг другу. В частности, растет роль распределенной генерации и ВИЭ, но из-за постоянного изменения структуры нагрузок усложняется работа электросетей на всех уровнях напряжения и затрудняется планирование их развития. Тиражирование цифровых решений в отрасли требует повышенного внимания к проблеме кибербезопасности и т.д.

«Виден консенсус относительно двух тенденций. Даже при активном развитии распределенной генерации, ВИЭ, участии потребителей в выдаче электроэнергии в сеть, потребители не откажутся от услуг «классических» централизованных электрических сетей из-за соображений надежности. Новые и традиционные технологии будут взаимно дополнять друг друга. Также цифровые решения в перспективе открывают широкие возможности для улучшения производственной и экономической эффективности. Однако процесс цифровизации должен быть прагматичным, учитывать реальные запросы рынка и все риски», – отметил Андрей Муров.

Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux Electriques – CIGRE) – крупнейшая неправительственная организация в области электроэнергетики. СИГРЭ был создан в 1921 году во Франции, сегодня он объединяет ученых и экспертов из 98 государств. С 2018 года Совет охватывает вопросы всех классов напряжения в соответствии с новой стратегией «Вступая по второе столетие».

Отечественные специалисты принимают участие в деятельности ассоциации с 1923 года. С 1957 года работает Национальный комитет СИГРЭ, с 2015 года его возглавляет Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров. В настоящее время Российский национальный комитет занимает первое место в Европе и пятое место в мире по вовлеченности участников рынка в работу ассоциации.