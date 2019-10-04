Энергообъекты нового поколения будут введены в филиале ОАО "Сетевая компания"

В Буинских электрических сетях проводят реконструкцию самой значимой подстанции филиала, а к середине будущего года планируют ввести в эксплуатацию центр питания для активно застраиваемого пригорода Казани.

К началу отопительного сезона в Буинских электрических сетях будет завершена реконструкция ПС 220 кВ Студенец. Этот важный энергообъект, находящийся в зоне ответственности Буинских электрических сетей, был построен в 1986 году. Подстанция обеспечивает энергоснабжением пять районов Татарстана: Буинский, Дрожжановский, Тетюшский, Апастовский, Камско-Устинский.

Учитывая стратегическое значение подстанции для Заволжской зоны энергетики уделяют подстанции постоянное пристальное внимание: в 2005 году была проведена реконструкция ОРУ 220 кВ.

На сегодняшний день проводится реконструкция на ОРУ 110 кВ, где установлено компактное малообслуживаемое силовое оборудование нового поколения, таким образом в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов будет значительно усилена надежность схемы электроснабжения огромной территории Заволжской зоны.

Стартовавшее в августе обновление подстанции предполагает разделение функций совмещенного обходного и шинносоединительного выключателя на ОРУ 110 кВ.

«Ранее при выводе в ремонт данного выключателя значительно уменьшалась надежность электрической схемы энергообъектов на территории, находящейся в зоне ответственности филиала», –поясняет заместитель главного инженера БуЭС Игорь Антонов.

Инициированный вследствие активного развития территории Верхнеуслонского района глобальный проект строительства ПС 110 кВ Верхний Услон, который создаст комфортные условия для круглогодичного проживания в загородных домах до ста тысяч столичных жителей.

Место для новой подстанции было определено с точки зрения нахождения центра нагрузок района, с учетом минимальных расстояний до ближайших населенных пунктов. Мощность двух установленных на подстанции трансформаторов составит по 10 МВА (с перспективой до 16 МВА). Возводимый объект является инновационным с элементами цифровизации, с применением новых инженерных решений, таких, например, как моторизированные выкатные элементы ячеек КРУ 10 кВ и 35кВ. Это позволит полностью автоматизировать производственный процесс объекта, сдача которого планируется весной будущего года.

Для питания ПС 110 кВ Верхний Услон, строится новая энергетическая артерия (двухцепная отпайка от КВЛ 110 кВ Свияжск — Иннополис и Исаково — Иннополис) протяженностью 18,6 км, которая соединит новый энергообъект с объектами энергосистемы в зоне ответственности БуЭС.

Работы по строительству новых объектов ведутся по EPС-контракту. Полный цикл строительства начинается с момента получения разрешительной, разработки проектной документации и завершается сдачей объектов в эксплуатацию. Весь комплекс работ строительства объектов ведёт генеральная подрядная организация ООО «Опора Плюс».

«Работаем согласно утверждённого графика и в данный момент производим монтаж свайного поля под КРУ 35 кВ и ОПУ, а вот монтаж оборудования ОРУ 110 кВ уже практически завершен. На строительстве подстанции и кабельно-воздушной линии 110 кВ сегодня задействовано 31 человек и 13 единиц спецтехники» - комментирует процесс строительства Александр Епифанов, начальник строящегося участка ООО «Опора Плюс» - генерального подрядчика строительства - Планируем к началу зимы смонтировать всё оставшееся и необходимое по проекту оборудование и заняться пусконаладочными работами уже до конца года».

После ввода в эксплуатацию ПС 110 кВ Верхний Услон энергетики планируют ликвидировать две существующие подстанции напряжением 35кВ/ 6 кВ – «Ключищи», «Печищи» установив после демонтажа два распределительных пункта уже на уровне напряжения 10 кВ. Обновление продиктовано дефицитом мощности и вопросами качества поставляемой электроэнергии, связанными с активной жилищной застройкой вокруг энергообъектов.