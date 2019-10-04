Над цифровизацией энергосистемы Сибири будет работать кластер цифровых предприятий

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали Россети Сибирь, губернатор Новосибирской области и Ассоциация промышленных предприятий «Цифровая энергетика».

3 октября на площадке Международного экономического форума «Российская энерегетическая неделя» (РЭН) в Москве губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин и исполнительный директор Ассоциации «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика»» Алексей Шибанов подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области развития цифровой энергетики в регионе.

Накануне Травников и Акилин провели встречу, где обсудили приоритетные задачи реализации национальных проектов в сибирском регионе, в частности – развитие цифровизации электросетевого комплекса Новосибирской области.

Речь шла о масштабном проекте Россети Сибирь «Цифровая энергетика», который реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в части цифровизации электроэнергетики, электросетевого комплекса Российской Федерации на территории всего Сибирского федерального округа.

Руководители региона и крупнейшей энегокомпании Сибири обсудили возможность запуска одного из «пилотных» проектов внедрения цифровых технологий на электрических сетях в Новосибирской области.

Итогом встречи и стало сегодняшнее подписание трехстороннего соглашения. Стороны готовы сотрудничать в части принятия совместных предложений и их представления Совету по цифровой трансформации ТЭК РФ Министерства энергетики Российской Федерации.

«Это знаковое событие для Новосибирской области. Я очень рад, что компания «Россети Сибирь» проявила заинтересованность инициативами наших новосибирских ученых и промышленников. Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать координации наших усилий по постановке и решению задач для скорейшей цифровизации и повышения эффективности энергосистемы Сибири и энергосистемы всей Российской Федерации. Большое спасибо за оперативное решение по выходу на этот партнерское соглашение. Желаю успеха в его реализации», - прокомментировал заключение соглашения губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Развитие взаимовыгодного сотрудничества между электросетевой компанией и Правительством Новосибирской области будет способствовать обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а также повышению инвестиционного потенциала региона.

«Для нас соглашение – это тоже очень важный документ. Он говорит, что мы будем двигаться и развиваться дальше вместе с партнерами. Мы знаем, какая сильная научная школа в Новосибирске, и этим необходимо пользоваться. Если говорить об Ассоциации, то со многими ее членами мы уже сотрудничаем. Это соглашение я считаю первым шагом к разработке новых технологий по цифровизации энергокомплекса Сибири», - отметил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

«Рассчитываю, что уже имеющиеся успехи в формировании пилотных проектов по цифровизации электрических сетей получат дальнейшее развитие. Для нас принципиально важно понимать глубинные проблемы предприятий электросетевого комплекса, чтобы сконцентрировать все компетенции объединенных предприятий над решением этих проблем. Опыт подобной работы у нас более 20 лет. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и совместную работу», - сказал исполнительный директор Ассоциации «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика»» Алексей Шибанов.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит со 2 по 5 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». Это площадка для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития; для демонстрации перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализации потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики.