PRYSMIAN приглашает на Электротехнический Форум в г. Орел!

#ОткройМоспром
4 октября 2019, 11:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: Prysmian, ФОРУМ ЭТМ
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность
17 октября пройдет юбилейный, 30-й Электротехнический Форум ЭТМ в г. Орел. Приглашаем вас посетить стенд Prysmian Group, поучаствовать в деловой программе Форума, познакомиться с новинками кабельной продукции, узнать о настоящих критериях качества, участвовать в квесте и получать призы!
Вход свободный, регистрация и дополнительная информация на сайте: www.electricforum.ru