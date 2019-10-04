PRYSMIAN приглашает на Электротехнический Форум в г. Орел!

17 октября пройдет юбилейный, 30-й Электротехнический Форум ЭТМ в г. Орел. Приглашаем вас посетить стенд Prysmian Group, поучаствовать в деловой программе Форума, познакомиться с новинками кабельной продукции, узнать о настоящих критериях качества, участвовать в квесте и получать призы!

Вход свободный, регистрация и дополнительная информация на сайте: www.electricforum.ru