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Мероприятия

PRYSMIAN приглашает на Электротехнический Форум в г. Орел!

17 октября пройдет юбилейный, 30-й Электротехнический Форум ЭТМ в г. Орел. Приглашаем вас посетить стенд Prysmian Group, поучаствовать в деловой программе Форума, познакомиться с новинками кабельной продукции, узнать о настоящих критериях качества, участвовать в квесте и получать призы!

Вход свободный, регистрация и дополнительная информация на сайте: www.electricforum.ru

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Prysmian Group

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