Первая на Ставрополье солнечная электростанция вошла в топ-5 в России

После того, как на Старомарьевской СЭС введут все семь очередей, она станет самой мощной в России среди солнечных электростанций, - заявил гендиректор компании-инвестора «Солар Системс» Михаил Молчанов. По его словам, станция выйдет на полную мощность — 100 МВт в следующем году. Она будет ежегодно производить 125 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Михаил Молчанов отметил благоприятный инвестиционный климат и поддержку региональных властей, которые «способствуют высокой скорости реализации проекта» строительства солнечной электростанции на Ставрополье.

Комментируя реализацию инвестпроекта, первый замминистра краевого минэнергопромсвязи Виталий Шульженко отметил важность того, что Ставропольский край получит гигантский объект генерации электроэнергии, оберегая при этом природу от вредных выбросов.

«Мы избегаем выбросов 25 тысяч тонн парниковых газов», - сказал он.

Четвертая очередь Старомарьевской СЭС, объем инвестиций в строительство которой превысил 1,6 млрд рублей, получила название «Красная». Это - почти 100 металлических каркасов с 43,5 тысячами фотоэлектрических модулей, которые размещены на площади свыше 65 гектаров.

MK.RU