Системные операторы крупнейших энергосистем мира определили направления борьбы с угрозами устойчивости в 2020 году

В Санкт-Петербурге завершило свою работу 16-е годовое заседание ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15. Системные операторы определили направления сотрудничества и исследований на будущий год и выбрали президента в 2020 году. Им стал президент и генеральный директор американского системного оператора CAISO Стивен Берберих.

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, возглавлявший ассоциацию GO15 в 2019 году, избран вице-президентом на 2020 год. В своем докладе об итогах работы он заявил: «Мои основные усилия на посту президента GO15 были направлены на сохранение накопленной за последние годы динамики продвижения по стратегическим направлениям, а также – на развитие внутренних и внешних коммуникаций GO15. В последнее время ассоциация стала не только отличной площадкой для многостороннего сотрудничества, но и эффективной платформой для двустороннего взаимодействия Системных операторов, имеющих сходные интересы». Он поблагодарил коллег из бразильского системного оператора ONS, которые пошли навстречу предложению о сотрудничестве российских коллег. В рамках двустороннего соглашения в 2019 году прошел ряд консультаций по вопросам внедрения SCADA нового поколения.

Федор Опадчий подчеркнул, что в 2019 году были заложены основы практического сотрудничества с CIGRE, чему в немалой степени способствовало подписание в октябре прошлого года Меморандума о взаимопонимании. В соответствии с этим документом стратегическая рабочая группа №2 GO15 «Устойчивость и живучесть энергосистем» начала сотрудничество с двумя рабочими группами СИГРЭ по вопросам надежности энергосистем.

В рамках мероприятия в Санкт-Петербурге состоялись заседания административного совета и управляющего комитета ассоциации, а также встречи участников стратегических рабочих групп и совместных проектов – основных инструментов взаимодействия участников.

В 2019 году в GO15 исследования велись в рамках стратегических рабочих групп «Управление энергосистемами в условиях изменения структуры генерации и увеличения доли ВИЭ» и «Устойчивость и живучесть энергосистем».

Участники годового заседания приняли решение в 2020 году продолжить изучение лучших практик системных операторов крупнейших энергосистем в рамках тех же рабочих групп. Одной из новых тем для изучения и обмена опытом в будущем году станет проблема снижения естественной инерции энергосистем из-за увеличения доли ВИЭ, не имеющих большой массы вращающихся механизмов и подключенных к энергосистеме через инверторы. Поддержание надежности энергосистемы при снижении ее стабильности, вызванном снижением инерции, уже становится серьезным вызовом для системных операторов энергосистем с большой долей ВИЭ в выработке.

В форуме приняли участие руководители крупнейших системных и сетевых операторов мира – компаний АО «СО ЕЭС» (Россия), CAISO (США), MISO (США), CSG (Китай), ESKOM (ЮАР), GCCIA (страны Персидского залива), KPX (Южная Корея), NGESO (Великобритания), ONS (Бразилия), POSOCO (Индия), RTE (Франция), TEPCO (Япония), Terna (Италия).

Об ассоциации GO15

GO15. Reliable and Sustainable Power Grids (официальное название – Very Large Power Grid Operators, VLPGO) – объединение системных операторов, управляющих крупными энергосистемами с нагрузкой свыше 50 ГВт каждый. Суммарно участники ассоциации обеспечивают управление энергосистемами с более чем 70% мирового электропотребления, совокупная установленная мощность генерации, находящейся под их управлением, превышает 2,5 тераватта.

Ассоциация создана в октябре 2004 года по инициативе американского системного оператора PJM Interconnection, французской компании RTE и японской компании TEPCO как сообщество взаимопомощи в ответ на вызовы, брошенные отрасли серией блэкаутов в ряде крупных энергосистем мира.

Главная задача GO15 – объединение усилий крупнейших системных операторов для решения сходных проблем с целью общего устойчивого развития в условиях постоянного роста энергосистем и повышения зависимости общественного и экономического роста от надежности электроснабжения.

Официальными членами GO15 являются 19 системных и сетевых операторов из 22 стран мира: AEMO (Австралия), Elia (Бельгия), ONS (Бразилия), NGESO (Великобритания), CSG (Китай), SGCC (Китай), POSOCO (Индия), REE (Испания), Terna (Италия), АО «СО ЕЭС» (Россия), CAISO (США), MISO (США), PJM Interconnection (США), RTE (Франция), TEPCO Power Grid (Япония), ESKOM (ЮАР), KPX (Южная Корея), CENACE (Мексика), GCCIA (Управление по объединению энергосистем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива).

Российский системный оператор участвует в деятельности ассоциации с 2005 года.