В Северной Македонии на месте старых угольных шахт будет построена СЭС

Следуя политике декарбонизации, Македония планирует провести диверсификацию портфеля генерации и к 2020 г. производить 23% электроэнергии из ВИЭ. В рамках этой стратегии на месте истощенного угольного разреза, из которого поставлялся уголь для ТЭС, расположенной в населенном пункте Осломей (Oslomej) в муниципалитете Кичево (Республика Северная Македония), планируется построить первую в Северной Македонии крупномасштабную СЭС.

В настоящее время ТЭС мощностью 125 МВт, используется в основном в качестве резерва мощности на случай возникновения проблем в энергосистеме страны. Для строительства СЭС проектной мощностью 10 МВт EBRD предоставляет займ в размере € 5,9 млн македонской государственной энергетической компании ESM (в недавнем прошлом ELEM). Недостающую часть затрат на строительство станции в размере € 8,7 млн компания профинансирует из собственных средств.

Это будет первая СЭС в портфеле генерирующих активов ESM. Ожидается, что выработка СЭС составит почти 15 ГВт*ч электроэнергии в год, что позволит снизить ежегодные выбросы CO2 на 12 177 тонн. Проект строительства СЭС является пилотным и, принимая во внимание, что мощность новой СЭС составляет всего лишь десятую часть мощности ТЭС Осломей, ESM планирует в дальнейшем расширить СЭС до мощности в 125 МВт в целях полной замены мощности старой ТЭС, работающей на буром угле.

В настоящее время ESM обеспечивает 90% внутреннего производства электроэнергии в стране. При этом около 3 600 ГВт*ч электроэнергии производится на 2 ТЭС и 1 250 ГВт*ч – на 8 ГЭС, принадлежащих компании. ESM также эксплуатирует 2 ТЭЦ и первую в стране ВЭС, вырабатывающую около 100 ГВт*ч электроэнергии в год. Строительство СЭС позволит диверсифицировать портфель энергоресурсов, используемых ESM, за счет уменьшения доли угля и увеличения доли ВИЭ, обеспечивая производство более чистой энергии в стране и регионе с дефицитом генерирующих мощностей и высоким уровнем выбросов углерода.

Дальнейшая поддержка со стороны EBRD курса бывшей югославской республики на декарбонизацию экономики и расширения использования ВИЭ будет осуществляться в форме технической помощи в подготовке тендеров на строительство 200 МВт солнечной и 150 МВт ветровой генерации.

Информационно-аналитический ресурс EE Online