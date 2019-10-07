Legrand выступит генеральным партнером премии "Выбор года" Elle Decoration 2019

9 октября в Петровском пассаже в Москве при поддержке компании Legrand пройдет VI церемония вручения международной премии «Выбор года» Elle Decoration 2019.

Премия является одной из самых престижных наград в области дизайна интерьеров. По традиции победителей назовут в двух номинациях «Объект года» и «Профессионал года». В номинации «Объект года» будут отмечены лучшие достижения в категориях: мебель, кухни, ткани, сантехника, бытовая техника, настенные покрытия, напольные покрытия, свет, плитка и мозаика, аксессуары. В этом году профессиональное жюри совместно с компанией Legrand выберут также лучшее дизайнерское бюро в специальной номинации LEGRAND SPECIAL PRIZE 2019. Приз от Legrand достанется тому, чьи проекты демонстрируют свежий взгляд на дизайн, отмечены ярким авторским почерком и бросают вызов стандартам — ведь они реализованы с использованием электротехнических решений Группы Legrand.

«Дизайн оказывает влияние на все сферы нашей жизни, в том числе на промышленность и производство. Продукту недостаточно просто обладать широким функционалом – сегодня, как никогда, важна визуальная составляющая. Мы стремимся создавать решения, способные дополнить любую стилистическую концепцию», – отмечает Татьяна Шатарова, директор департамента Retail, Legrand Россия и СНГ.

Интерес компании Legrand, как постоянного участника ключевых событий индустрии дизайна интерьеров, к данному направлению неслучаен: электроустановочные изделия компании не просто отличаются технологичностью и многофункциональностью, а также идеально продуманы с точки зрения ассимиляции в интерьере. Широкий спектр фактур и цветов дают дизайнерам возможность реализовывать самые смелые декораторские идеи. Valena Allure, Celiane, Axolute, Livinglight, BTicino Air, Art d’Arnould – предложение Группы Legrand – само по себе «чистое» вдохновение для многих создателей интерьеров, благодаря доверию и преданности которых уже сформировался «архитектурный клуб» компании.

Специалисты Группы Legrand неустанно держат руку на пульсе индустрии и учитывают актуальные тенденции, как при создании новых коллекций декоративных рамок, так и при совершенствовании функционального предложения. В ответ на возрастающий интерес к бесконтактным сервисам в этом году компания представила серию беспроводных зарядных устройств. По достоинству оценить минималистичный дизайн и эргономичность оборудования гости премии Elle Decoration смогут во время церемонии.