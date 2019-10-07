На самарском предприятии "Технодинамики" обновят станочный парк

На самарском предприятии «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех до конца года введут в эксплуатацию 11 станков, приобретенных в рамках государственной программы развития ОПК, на общую сумму свыше 400 млн рублей.

Цель проекта – обновление станочного парка механического производства труднообрабатываемых деталей, которое позволит повысить эффективность изготовления и качество выпускаемых шасси для всех видов воздушных судов, снизить трудоемкость, а также создать новые высокотехнологические рабочие места.

«Благодаря продолжающемуся переоснащению, предприятия «Технодинамики» постоянно расширяют номенклатуру производимой продукции, – отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков. – Уникальное высокотехнологичное оборудование значительно увеличит возможности «Авиаагрегата» по производству труднообрабатываемых крупногабаритных деталей для шассийной продукции».

Комплекс приобретенного оборудования включает пять вертикально-фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ, один прецизионный токарно-винторезный с УЦИ, один универсальный круглошлифовальный с ЧПУ, один горизонтальный хонинговальный с ЧПУ, два горизонтально-расточных станка с ЧПУ и один винтовой компрессор.

Современный круглошлифовальный и хонинговальный станки, разработанные и изготовленные с учетом последних достижений мирового станкостроения, позволят производить качественную высокоточную обработку крупногабаритных деталей длиной до 3 м.

Горизонтально-расточные станки объединяют в себе целый комплекс технологических возможностей, позволяющий производить обработку крупногабаритных деталей на одном станке. Раньше обработка деталей шла на целом комплексе универсального механообрабатывающего оборудования, были задействованы станки токарной, фрезерной, сверлильной и расточной группы. Переход на современные обрабатывающие центры позволит существенно сократить трудозатраты, повысив при этом качество обработки.

Эксплуатация линии станков, состоящей из пяти единиц трехкоординатных вертикально-фрезерных обрабатывающих центров, имеющих подготовку под четвертую ось, существенно расширит перспективы обработки деталей под различные программы.

Для особо точной (прецизионной) обработки ответственных деталей при минимальных временных затратах используется токарно-винторезный станок, установленный в помещении с системой поддержки определенных параметров микроклимата.

С целью обеспечения работы всей группы нового оборудования сжатым воздухом в рамках проекта приобретен современный винтовой компрессор и смонтирован новый корпус для его размещения.

«Уверен, что ввод в эксплуатацию нового современного оборудования, внедрение новых технологий будут способствовать значительному росту производительности, в том числе за счет уменьшения непроизводственных потерь и затрат на технологическую подготовку производства, а главное – повышению качества обработки очень ответственных крупногабаритных деталей для ВПУ», – подчеркнул генеральный директор «Авиаагрегата» Олег Брындин.

В настоящее время на «Авиаагрегате» ведутся монтажные и пуско-наладочные работы комплекса оборудования. Параллельно идет процесс внедрения технологических операций на данные станки. К концу текущего года оборудование будет полностью введено в эксплуатацию.