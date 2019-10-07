Новые ультразвуковые датчики компании "Пепперл+Фукс" будут представлены в рамках конференции "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА - Челябинск 2019"

23 октября 2019 года в г. Челябинске состоится Специализированная конференция «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Челябинск 2019». Место проведения: Бизнес-отель «ПаркСити», конференц-зал «Саммит», ул. Лесопарковая, 6. Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА». Сайт: https://www.pta-expo.ru/chelyabinsk/

На конференции будут представлены новые ультразвуковые датчики компании «Пепперл+Фукс». «Пепперл + Фукс» более 30 лет занимается технологиями ультразвукового контроля, ультразвукового обнаружения объектов в пространстве. За прошедшие десятилетия компания выпустила миллионы ультразвуковых датчиков, ультразвуковых дальномеров, которые работают, практически, во всех отраслях экономики: в промышленности, сельском хозяйстве, коммунальном сервисе, на транспорте.

Ультразвуковые датчики компании весьма устойчивы к внешним факторам (пыли, брызгам, осадкам), поэтому такие датчики надёжно работают там, где из-за непрозрачности среды не способны работать, например, оптические датчики. Ультразвуковые датчики «Пепперл + Фукс» имеют встроенную термокомпенсацию, потому они успешно работают при температурах от -40 °С до +70 °С. Рабочие дистанции ультразвуковых датчиков «Пепперл + Фукс» гораздо больше, чем, например, дистанции индуктивных датчиков.

Новая разработка компании, поступающая в серию в 2019 году: ультразвуковой радио-модуль WILSEN со встроенной батареей для измерения уровня мусора в мусорном контейнере. Модуль ультразвуковым способом измеряет наполненность мусорного контейнера. Затем, по радиоканалу (GSM или LoRa) модуль передаёт полезный сигнал в городскую сотовую сеть. Сигнал принимается диспетчерским пунктом и анализируется для составления оптимального маршрута городских мусоровозов. Ресурс встроенной батареи модуля рассчитан на несколько лет. Обслуживания модуль не требует. Такой модуль, новинка компании – мощное, современное средство автоматизации весьма сложного процесса раздельного сбора и переработки мусора.

В программе конференции слушателей также ждут выступления таких ведущих игроков рынка автоматизации, как B&R Industrial Automation GmbH, Rittal, Getac, Fastwel, «ПРОСОФТ», AdvantiX, НПФ «КонтрАвт», НТЦ «Комплексные системы» и др. В выставочной зоне развернется экспозиция интеллектуальных систем и компонентов.

Тематические разделы конференции «ПТА – Челябинск 2019» охватят наиболее актуальные для цифровой экономики направления:

Промышленная автоматизация: программное обеспечение, оборудование и решения, как достичь эффективности.

Развитие промышленной автоматизации и облачных технологий.

Промышленный интернет вещей и большие данные для решения задач управления производством.

Искусственный интеллект и внедрение роботизированных технологий.

Эффективное управление предприятием на основе «цифрового двойника» производственной системы.

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.

Информационная безопасность промышленных предприятий, переход к цифровизации.

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов машиностроительных, приборостроительных, энергетических, металлургических, транспортных, строительных и других компаний посетить конференцию «ПТА-Челябинск 2019», которая состоится 23 октября 2019 года в Отеле «ПаркСити» по адресу ул. Лесопарковая, 6

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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

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