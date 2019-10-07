Площадка для фестивалей и экстремального спорта появится в Новой Москве

Фестивальная зона на 50 тысяч человек появится у метро "Прокшино" в Новой Москве, заявил в ходе 22-й Международной выставки коммерческой недвижимости и инвестиций Expo Real 2019 в Мюнхене генеральный директор Группы Игнатий Данилиди.

"Одно из конкурентных преимуществ нашей площадки - мультиформатность и беспрецедентный уровень транспортной доступности. Это увеличит шансы объекта в борьбе за право принимать у себя лучшие и масштабные мероприятия, "привозить" на новые территории Москвы грандиозные шоу. Объем инвестиций в строительство необходимой инфраструктуры мы оцениваем на уровне 2,1 млрд рублей", - рассказал Данилиди.

Фестивальная зона площадью 43 га может принимать музыкальные концерты и фестивали, выставки под открытым небом, шоу-показы, а также соревнования по мотокроссу, BMX и другим экстремальным видам спорта.

Она станет частью всесезонного спортивно-развлекательного комплекса ADRENALINE BEAT. Это горнолыжный курорт с самой высокой в Москве высотой горы - 101 метр. Также здесь запланированы ледовая арена, эко-тропа для хайкинга и терренкура, веломаршрут, пляжная зона с вейк-парком, и крытая драйв-арена с залами для кросс-фита и единоборств, киберспортивной ареной, батутным центром и скалодромом.

"Вместе они образуют событийно-спортивный комплекс, который займет территорию более 103 га. Суммарная площадь объектов составит 77 тыс. кв. метров. Обе части комплекса находятся на завершающей стадии проектирования. Объем инвестиций в их создание оценивается на уровне 8,8 млрд рублей", - отметил Данилиди.

Группа компаний "А101" - входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева. Собственный земельный банк Группы представляет собой участки суммарной площадью около 2500 га на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы.

Interfax