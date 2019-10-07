"Ростелеком" в СЗФО завершает второй этап модернизации оптических систем связи

В октябре «Ростелеком» на Северо-Западе завершает второй этап масштабной модернизации выделенных высокоскоростных систем связи. На первом этапе была обновлена сеть на участке Санкт-Петербург - Вологда - Котлас - Сыктывкар. Второй этап затронул магистральную сеть в Республике Карелия. Проект реализуется на базе оборудования DWDM* с применением новейших разработок.

В рамках текущего проекта «Ростелеком» устанавливает на сети мультисервисную платформу спектрального уплотнения каналов «Волга»**, разработанную и произведенную российской компанией «Т8».

Модернизация сети позволяет улучшить скоростные характеристики каждого оптического канала до 200 Гбит/с. При этом на магистральном отрезке сети можно организовать до 80 штук таких каналов. Также будут сокращены задержки распространения сигнала на 10-15% (по сравнению с сетями DWDM предыдущего поколения) и организовано географическое резервирование каждого канала по технологии OLP***. Благодаря модернизации в настоящее время более 2000 км сети защищены от множественных одновременных повреждений. Кроме того, в дальнейшем возможно расширение общей пропускной способности каналов до 8 Тб/с.

За счет применения в DWDM-системах современной когерентной технологии детектирования (специального алгоритма восстановления оптического сигнала на принимающей стороне) стал возможен отказ от большого количества дополнительных пассивных элементов сети - компенсаторов дисперсии. Таким образом, уменьшилось количество точек переприема сигнала, что упростило архитектуру сети, но при этом улучшились ее характеристики.

Алексей Никитин, технический директор «Ростелеком Северо-Запад»: «Жизнеспособность луча света в пассивном оптическом волокне очень короткая – всего 60 километров. Пройдя это расстояние, свет рассеется, и восстановить сигнал уже будет невозможно. На небольших участках сети, например, в городе, от АТС до абонента, полностью пассивная сеть отлично справится со своей задачей. На более длинных магистральных линиях между регионами, где протяженность участка сети достигает тысяч километров, необходимо дополнительное оборудование, которое будет восстанавливать сигнал и направлять дальше. Это может быть пассивное оборудование, но его требуется очень много, что затратно и неудобно в дальнейшей эксплуатации. Поэтому «Ростелеком» в СЗФО использует на длинных отрезках активное оборудование, которое не позволяет свету рассеиваться слишком быстро и передает сигналы на гораздо большее расстояние».

Андрей Балаценко, вице-президент – директор «Ростелеком Северо-Запад»: «За последние 10 лет пропускная способность каналов выросла до невероятных показателей. Так, к примеру, емкость каналов в сторону одного только Мурманска увеличилась в 100 000 раз! Растут потребности абонентов, изменяются требования к «скорости сети» и к ее надежности. Поэтому «Ростелекому» просто необходимо выбирать опытных и сильных партнеров для создания собственных сетей. Около 15 лет мы совместно с компанией «Т8» строим и развиваем транспортные сети на территории Северо-Запада. За это время мы прошли путь от точечных локальных решений до проектов магистрального класса, не уступающих по своей надежности сетям на базе оборудования мировых лидеров. Это именно тот случай, когда совместная работа позволяет развиваться обеим компаниям, давая на выходе синергетический эффект».

Марченко Константин, заместитель генерального директора ООО «Т8»: «Мы разрабатываем и производим платформу «Волга», предназначенную для работы на узлах связи крупных операторов. Рядовой пользователь может и не знать, что его трафик идет через российское телекоммуникационное оборудование. Наша «Волга» уже давно зарекомендовала себя на рынке, а объем поставок нашего оборудования говорит, что выпускаемое нами оборудование конкурентоспособно и не уступает зарубежным образцам. Мы постоянно расширяем нашу ассортиментную линейку, уже запущена в производство модификация этой платформы для дата-центров. В современном мире телекоммуникации — ключевой элемент информационной безопасности страны. Мы признательны «Ростелекому» за поддержку принципов программы импортозамещения и надеемся на расширение сотрудничества».

*DWDM – Dense Wavelength Division Multiplexing (технология плотного спектрального мультиплексирования). Преимущества DWDM: высокая пропускная способность, возможность значительного расширения ёмкости, масштабирования сети, передача трафика широкого спектра решений, гибкость управления относительно низкоскоростными каналами со скоростной передачей гигабитных потоков в основных магистралях.

** Платформа «Волга» для оптических сетей связи – единственная DWDM-система российского производства, имеющая в своей линейке высокоскоростные блоки 100 и 400 Гбит/с. «Волга» прошла государственную экспертизу и внесена в реестр инновационной продукции, рекомендованной к закупкам в рамках 94-ФЗ и 223-ФЗ, и может быть основой для построения магистральных и зоновых сетей передачи данных для органов государственной власти. «Волга» имеет статус телекоммуникационного оборудования российского производства, подтвержденный Минпромторгом РФ. Планируется активное использование DWDM-платформы «Волга» при реализации национальной программы «Цифровизация экономики России». Это оборудование отечественного производства официально стало применяться на стратегически важных для «Ростелекома» магистральных сегментах сети еще с 2014 года.

***OLP – Optical Line Protection (оборудование защиты оптической линии) – это активное устройство физического резервирования оптической линии передачи. Устройство ведет постоянный мониторинг уровня мощности поступающих сигналов и в случае необходимости оперативно перенаправляет трафик на резервный канал. Переключение может осуществляться вручную или автоматически, при достижении входящих оптических мощностей установленных пороговых значений.