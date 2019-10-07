Системный оператор Финляндии осуществляет значительные инвестиции в укрепление магистральной электрической сети

Системным оператором Финляндии Fingrid подписаны контракты с финскими компаниями Destia Ltd и Omexom в целях реализации проекта сооружения межсистемного соединения Forest Line и модернизации электрической сети в районе Оулуйоки (Oulujoki).

Соединение Forest Line напряжением 400 кВ и протяженностью около 300 км позволит значительно увеличить пропускную способность финляндской передающей сети в направлении север – юг, будет способствовать сохранению на территории Финляндии единой торговой зоны, а также позволит расширить возможности для интеграции в национальную энергосистему ВИЭгенерации.

Forest Line будет построена вместо действующих (или рядом с ними) ЛЭП, проложенных от Петаяявеси (Petäjävesi) через Хаапавеси (Haapaves)i до Мухоса (Muhos). Проект Forest Line состоит из нескольких этапов, включая проекты строительства ряда подстанций, реализуемых независимо друг от друга. Destia Ltd была выбрана для реализации двух из них. Одной из ПС, сооружаемых в рамках проекта, является узловая ПС Пюхяселькя (Pyhäselkä), расположенная на северном конце Forest Line, которая будет обеспечивать функционирование всего соединения. В качестве основного подрядчика по проекту сооружения ПС Пюхяселькя выбрана компания Omexom.

В дополнение к строительству ПС Пюхясельке Fingrid планирует усилить электрическую сеть с сооружением новой ПС в районе Оулуйоки. Основные объекты сетевой инфраструктуры Оулуйоки построены в 1950-х годах и срок их эксплуатации истекает. Обновление электрической сети будет осуществляться в течение 2019– 2023 гг.

Уровень инвестиций Fingrid в развитие и укрепление сети остается стабильно высоким и составляет более € 100 млн в год. По словам старшего вице-президента по управлению активами Fingrid Тимо Киивери, контракты, подписанные с компаниями Destia Ltd и Omexom в рамках реализации проекта строительства Forest Line, образуют прочную основу для развития национальной передающей сети, целью которого является удовлетворение потребностей энергосистемы в будущем.

Официальный сайт Fingrid