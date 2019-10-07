Во Владивостоке концерн Mazda намерен выпускать моторы для своих моделей

Японский концерн Mazda намерен заняться расширением выпуска своих моделей на территории нашей страны. Согласно официальным данным, для этих целей будет построен завод на Дальнем Востоке, где планируется сборка двигателей.

Производитель Mazda выбрал Владивосток не случайно, так как он находится относительно недалеко от Японии, кроме того, на Дальнем Востоке наши соотечественники постоянно интересуются выбором иномарок из Японии.

Главной задачей новой производственной площадки станет выпуск агрегатов SkyActiv-G. Ожидаемый объем – 50 тысяч моторов в год. Планируется, что выпущенными двигателями будут комплектовать машины бренда, предназначенные как для отечественного рынка, так и для других стран. Чтобы воплотить свои планы в жизнь компания «Мазда Соллерс» подписала соглашение на вложение 2 млрд рублей инвестиций в строительство нового производства. Согласно имеющимся на сегодняшний день сведениям, на предприятии собираются трудоустроить порядка 600 специалистов. Представители Министерства промышленности и торговли РФ уже сделали заявление по поводу того, что готовы оказать автогиганту из Японии всяческую господдержку.

Напомним, что дебютная партия иномарок Mazda была выпущена на предприятии во Владивостоке еще в 2012 году. На тот момент разговор велся исключительно о полюбившейся нашим соотечественникам модели CX-5. Еще через несколько лет в нашей стране начали выпускать еще и CX-6. На сегодняшний день завод может производить 24 тысячи иномарок в год.

pnzdrive.ru