Заключен контракт на строительство Яблоновского моста в Краснодаре

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края заключило контракт на реализацию первого этапа строительства Яблоновского моста. Соглашение было подписано 4 октября с компанией «Стройюгрегион», которая стала единственным участником ранее объявленного конкурса. Цена контракта составила 523,8 млн рублей, сообщается в материалах сайте госзакупок.

Согласно документации, работы должны стартовать с момента подписания соглашения, их завершение запланировано не позднее 10 декабря 2021 года. Первая очередь проекта, как отмечается в документации, предусматривает сооружение опор мостового перехода.

Работы выполнят в три этапа. Сроки реализации первого этапа - с даты заключения контракта до 29 ноября 2019 года, второго - с 10 января по 31 января 2020 года, а третьего – 11 января по 10 декабря 2021 года. Финансирование предусмотрено из бюджета Краснодарского края.

В проектной документации указано, новый мост со стороны Краснодара станет продолжением магистральной улицы Захарова, его возведут на расстоянии 20 м от действующего перехода. Длина моста составит чуть более 1 км. Новый транспортный переход будет иметь по две полосы в каждую сторону, а также предусмотрено наличие тротуара шириной 3 метра и велосипедной дорожки. Расчетная скорость движения по мосту составит 80 км/ч.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройюгрегион» было зарегистрировано в Новороссийске в 2010 году с уставным капиталом 50 тыс. рублей. Основной вид деятельности - строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем компании указан Александр Карпенко, в качестве руководителя значится управляющий - индивидуальный предприниматель Андрей Беликов.

Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», о планах возведения нового моста через реку Кубань, соединяющего Краснодар и адыгейский поселок Яблоновский, объявили еще в 2011 году. Тогда стоимость работ оценивалась в 3,5 млрд рублей. В 2014 году была подготовлена проектная документация, которая прошла экспертизу. Однако начало работ отложили на неопределенный срок.

В июле 2019 года глава Краснодара Евгений Первышов записал видеообращение, в котором рассказал о планах строительства нового моста. Он отмечал, что проект перехода уже разработан и Минтранс РФ планирует включить его в проект трехлетнего федерального бюджета на 2020-2022 годы. По словам главы города стоимость строительства может составить от 7 до 9 млрд рублей.

Действующий Яблоновский мост возвели в 50-х годах прошлого века. В июле 2019 года его закрыли для движения грузовиков и автобусов, поскольку пришли к выводу, что дальнейшие нагрузки от тяжелого транспорта могут привести к полной остановке движения по мосту.

dg-yug.ru