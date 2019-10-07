 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Заключен контракт на строительство Яблоновского моста в Краснодаре

Заключен контракт на строительство Яблоновского моста в Краснодаре

7 октября 2019, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

70 просмотров

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края заключило контракт на реализацию первого этапа строительства Яблоновского моста. Соглашение было подписано 4 октября с компанией «Стройюгрегион», которая стала единственным участником ранее объявленного конкурса. Цена контракта составила 523,8 млн рублей, сообщается в материалах сайте госзакупок.

Согласно документации, работы должны стартовать с момента подписания соглашения, их завершение запланировано не позднее 10 декабря 2021 года. Первая очередь проекта, как отмечается в документации, предусматривает сооружение опор мостового перехода.

Работы выполнят в три этапа. Сроки реализации первого этапа - с даты заключения контракта до 29 ноября 2019 года, второго - с 10 января по 31 января 2020 года, а третьего – 11 января по 10 декабря 2021 года. Финансирование предусмотрено из бюджета Краснодарского края.

В проектной документации указано, новый мост со стороны Краснодара станет продолжением магистральной улицы Захарова, его возведут на расстоянии 20 м от действующего перехода. Длина моста составит чуть более 1 км. Новый транспортный переход будет иметь по две полосы в каждую сторону, а также предусмотрено наличие тротуара шириной 3 метра и велосипедной дорожки. Расчетная скорость движения по мосту составит 80 км/ч.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройюгрегион» было зарегистрировано в Новороссийске в 2010 году с уставным капиталом 50 тыс. рублей. Основной вид деятельности - строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем компании указан Александр Карпенко, в качестве руководителя значится управляющий - индивидуальный предприниматель Андрей Беликов.

Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», о планах возведения нового моста через реку Кубань, соединяющего Краснодар и адыгейский поселок Яблоновский, объявили еще в 2011 году. Тогда стоимость работ оценивалась в 3,5 млрд рублей. В 2014 году была подготовлена проектная документация, которая прошла экспертизу. Однако начало работ отложили на неопределенный срок.

В июле 2019 года глава Краснодара Евгений Первышов записал видеообращение, в котором рассказал о планах строительства нового моста. Он отмечал, что проект перехода уже разработан и Минтранс РФ планирует включить его в проект трехлетнего федерального бюджета на 2020-2022 годы. По словам главы города стоимость строительства может составить от 7 до 9 млрд рублей.

Действующий Яблоновский мост возвели в 50-х годах прошлого века. В июле 2019 года его закрыли для движения грузовиков и автобусов, поскольку пришли к выводу, что дальнейшие нагрузки от тяжелого транспорта могут привести к полной остановке движения по мосту.

dg-yug.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Площадка для фестивалей и экстремального спорта появится в Новой Москве
Для национального табасаранского театра в Дербенте построят новое здание
КСК объявили конкурс на строительство модульной гостиницы на курорте Архыз
Во Владивостоке концерн Mazda намерен выпускать моторы для своих моделей

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно