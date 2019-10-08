Компания "МЕТАКЛЭЙ" заключает соглашение с Фондом развития моногородов по выпуску стеклопластикового покрытия

АО «МЕТАКЛЭЙ» получит беспроцентный заем от Фонда развития моногородов для приобретения оборудования и спецтехники для запуска производства полимерной стеклопластиковой ленты (АТП лента «МЕТАЛЕНТА»), армированной непрерывным стекловолокном.

АТП лента, в свою очередь, предназначена для изготовления защиты (ЗСП «Кольчуга») магистральных трубопроводов от повреждений в скальных, гравийно-галечниковых и мерзлых грунтах при строительстве, реконструкции, ремонте и протаскивании бестраншейным и траншейным методами. Сумма займа составит более 152 млн. рублей.

АТП лента - уникальный продукт, который представляет собой композиционный материал на основе модифицированного полиэтилена, однонаправленно армированного стеклоровингом, и комплекса добавок, придающих материалу повышенную стойкость к термоокислительной деструкции в процессе переработки и эксплуатации.

Стеклопластиковая лента обеспечит защиту от механических повреждений изоляционного покрытия, которое в свою очередь служит защитой от коррозии труб российских магистральных газо- и нефтепроводов диаметром от 219 мм до 1420 мм. Также лента будет использоваться в конструктивно сложных изделиях, применяемых при строительстве и ремонте различных зданий и сооружений.

Общая сумма проекта составит 338 млн. рублей. По итогам его реализации до конца 2020 года планируется создать 62 новых рабочих места.