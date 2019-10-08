Международный коллоквиум ИК А1 СИГРЭ "Вращающиеся электрические машины" прошел в Нью-Дели (Индия)

21-29 сентября 2019 года в Нью-Дели, Индия, состоялись Международный коллоквиум и заседание ИК А1 СИГРЭ «Вращающиеся электрические машины». В заседаниях участвовал представитель РНК СИГРЭ в ИК А1 СИГРЭ, к.т.н. Ройтгарц М.Б.

На заседании было рассмотрено состояние работы по 15 направлениям международных рабочих групп, намечены пути скорейшего завершения выполняемых работ.

На коллоквиуме было представлено 26 докладов. Все доклады были распределены на 6 технических сессий, одной из которых руководил Ройтгарц М.Б. Он также выступил на коллоквиуме с докладом «Электрические нагрузки на статорные обмотки турбогенераторов в аварийных режимах».

Программа коллоквиума доступна по ссылке.

С отчетом о мероприятии можно ознакомиться по ссылке.