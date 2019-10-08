 
Подписаться на новости
Модернизация

"Мособлэнерго" с начала года выполнило более 8 тысяч присоединений к электросетям

Мособлэнерго с начала года выполнило более 8 тысяч присоединений к электросетям

8 октября 2019, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

267 просмотров

По итогам 9 месяцев 2019 года АО «Мособлэнерго» выполнило 8 тысяч технологических присоединений к электросетям, мощность по исполненным договорам составила свыше 176 МВт.

Наибольшее количество технологических присоединений выполнено АО «Мособлэнерго» в Раменском филиале – 1 191 исполненных договоров, в Домодедовском филиале – 1 180 договоров, в Красногорском филиале – 1 807 договоров.

Всего с начала года в компанию поступило более 12,6 тысяч заявок на подключение, а количество заключенных договоров составило более 9,5 тысяч общей мощностью 268 МВт. Порядка 96% от общего количества заявок на подключение к электросетям поступает в компанию онлайн через «Портал потребителя» - moetp.ru.

Компания: АО "Мособлэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Ярэнерго представило предложения по улучшению инвестиционного климата в Ярославской области
Компания
23 высоковольтные подстанции подготовили к зиме энергетики на юго-западе Кубани
Россети Сибирь: внедряем цифровые решения для повышения качества электроснабжения
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно