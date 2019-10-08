"Мособлэнерго" с начала года выполнило более 8 тысяч присоединений к электросетям

По итогам 9 месяцев 2019 года АО «Мособлэнерго» выполнило 8 тысяч технологических присоединений к электросетям, мощность по исполненным договорам составила свыше 176 МВт.

Наибольшее количество технологических присоединений выполнено АО «Мособлэнерго» в Раменском филиале – 1 191 исполненных договоров, в Домодедовском филиале – 1 180 договоров, в Красногорском филиале – 1 807 договоров.

Всего с начала года в компанию поступило более 12,6 тысяч заявок на подключение, а количество заключенных договоров составило более 9,5 тысяч общей мощностью 268 МВт. Порядка 96% от общего количества заявок на подключение к электросетям поступает в компанию онлайн через «Портал потребителя» - moetp.ru.