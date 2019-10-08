Представители РНК СИГРЭ приняли участие в Симпозиуме СИГРЭ в Китае

С 20 по 25 сентября в городе Чэнду (Китай) состоялся Международный симпозиум CIGRE Chengdu – 2019 «На пути к активным и надежным цифровым сетям, интегрированным в распределительные электрических сети и электрические сети сверхвысокого напряжения», организованный Международным Советом по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ).

В Симпозиуме приняли участие генеральный секретарь СИГРЭ Филипп Адам, руководители и представители международных комитетов В3 «Подстанции и электроустановки», В5 «Релейная защита и автоматика», С1 «Планирование развития энергосистем и экономика», С3 «Влияние энергетики на окружающую среду», С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы», D2 «Информационные системы и телекоммуникации».

РНК СИГРЭ поддержал инициативу проведения данного симпозиума и инициировал участие представителей российских национальных исследовательских комитетов (НИК) в его работе.

В составе российской делегации в симпозиуме участвовали представители двух НИК – С1 и B5:

заместитель директора по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС» Денис Пилениекс (представитель РНК СИГРЭ в Исследовательском комитете СИГРЭ С1);

советник директора АО «СО ЕЭС» Андрей Жуков (Руководитель НИК В5 РНК СИГРЭ);

сотрудники АО «СО ЕЭС» Дмитрий Дубинин и Станислав Утц.

Представители РНК СИГРЭ приняли участие в работе сессий, рабочих групп и проведении обучающих семинаров.

Во время симпозиума состоялся технический визит на преобразовательную подстанцию 500 кВ Tanjiawan, объединяющую электрические сети переменного и постоянного тока, и гидроэлектростанцию Zipingpu.

Научно-исследовательский комитет В5 «Релейная защита и автоматика» РНК СИГРЭ представил на симпозиуме CIGRE Chengdu – 2019 шесть российских докладов от АО «СО ЕЭС» и ведущих российских энергетических организаций, таких как ООО «Прософт-системы», ЗАО «СуперОКС», ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», ООО «Солар Секьюрити».

Денис Пилениекс и Станислав Утц также приняли участие в очередном заседании Исследовательского комитета СИГРЭ С1, на котором обсуждались текущие вопросы деятельности комитета, состояние дел в рабочих группах, работающих под эгидой комитета, ряд вопросов, посвященных предстоящей в 2020 году 48-й Сессии СИГРЭ в Париже (Франция).

Кроме того, состоялось очередное заседание совместной рабочей группы Исследовательских комитетов СИГРЭ С1 и С4 JWG C1/C4.36 «Обзор тенденций развития энергосистем мегаполисов с учётом применения новых технологий в генерации, электрических сетях и информационных технологий». В заседании рабочей группы приняли участия эксперты из России, Бразилии, Китая и Сербии. От российской стороны участвовали Утц С.А. и Пилениекс. Д.В.

В период проведения Симпозиума состоялась рабочая встреча Руководителя Национального исследовательского комитета В5 РНК СИГРЭ Андрея Жукова и руководителя международного комитета В5 СИГРЭ Раннвейг Локен (Rannveig Loken, Норвегия), на которой обсуждались вопросы подготовки и проведения Международной конференции и выставки «Релейная защита и автоматика энергосистем – 2020» в период 26 – 28 мая 2020 года в Москве.