Системный оператор рассказал об итогах подготовки территориальных энергосистем к отопительному сезону 2019/2020 года

Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Борис Аюев выступил с докладом на всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к работе в отопительный сезон 2019-2020 гг.», организованном министерствами энергетики и строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках форума Российская энергетическая неделя-2019.

Борис Аюев обратил внимание участников совещания на положительные тенденции в российском электроэнергетическом комплексе в течение первых девяти месяцев 2019 года, связанные, в частности, с отсутствием в ЕЭС России аварий, вызвавших значительные социально-экономические последствия.

Вместе с тем, он отметил, что в сфере перспективного развития ЕЭС России сложилась непростая ситуация, связанная с выводом из эксплуатации неэффективного генерирующего оборудования. Сейчас эта работа активно ведется, при этом в случае вывода генераторов владельцы объектов утрачивают источники средств для эксплуатации распределительных устройств, в том числе необходимых для надежной работы региональных энергосистем, сообщил глава Системного оператора.

С 2010 года в ЕЭС России выведено из эксплуатации 16 ГВт генерации, еще на 11 ГВт имеется разрешение на вывод. Однако, вопросы дальнейшего обслуживания имеющих критическое значение для работы региональных энергосистем распределительных устройств объектов генерации сейчас не решены.

«Сегодня в ЕЭС России в таком положении оказались распредустройства уже 24 выведенных объектов генерации. Похожая судьба ожидает распредустройства 49 электростанций, имеющих разрешение Минэнерго на вывод генерирующего оборудования. Вывод этих распредустройств без замещающих мероприятий приведет к проблемам функционирования энергосистем, в которых они расположены», – подчеркнул он.

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» предложил внести изменения в нормативно-правовую базу, предусматривающие разработку и выполнение замещающих мероприятий при выводе из эксплуатации электростанций, либо реализацию процедуры выкупа распределительных устройств таких электростанций, предусмотренного п. 7 ст. 44 Федерального закона 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Руководитель Системного оператора доложил министру энергетики РФ о выполнении решений Правительственной комиссии (федерального штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения, направленных на предотвращение рисков работы региональных энергосистем.

Одно из таких решений предусматривает организацию двустороннего электроснабжения объектов электроэнергетики на электросетевых транзитах 220 кВ вдоль Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, связывающих ОЭС Востока и ОЭС Сибири. Двустороннее электроснабжение позволит значительно сократить перерывы в электроснабжении в момент переноса точки раздела между этими энергосистемами, что сокращает перебои в движении поездов на этом участке и повышает стабильность электроснабжения потребителей. Для этого АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РЖД» необходимо обеспечить применение кратковременной синхронизации ОЭС Сибири и ОЭС Востока для ускорения переноса точки деления электрической сети, что предусмотрено принятым в июле 2019 года решением Правительственной комиссии (федерального штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения. Решение федерального штаба пока не выполнено, отметил глава Системного оператора. Он предложил включить в протокол всероссийского совещания необходимость выполнения данного решения к 31 ноября 2019 года.

Кроме того, Борис Аюев считает важным внести на рассмотрение Правительственной комиссии предложения по дополнению комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р) мероприятием по повышению надежности энергоснабжения объектов ОАО «РЖД» на БАМе и Транссибе.

Также среди первоочередных задач – обеспечение надежного электроснабжения потребителей энергосистем Республики Саха (Якутия) и Амурской области. В связи с тем, что собственником Светлинской ГЭС (АО «Вилюйская ГЭС-3») до сих пор не выполнено решение Федерального штаба о перенастройке параметров автоматических регуляторов возбуждения станции, в ОЗП 2019/2020 г. западная часть Якутской энергосистемы будет работать в вынужденном режиме – с уменьшенным запасом устойчивости. Председатель Правления АО «СО ЕЭС» предложил в рамках деятельности Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия) принять дополнительные меры, направленные на минимизацию последствий, вызванных отключением потребителей при авариях, обусловленных нарушением устойчивости работы энергосистемы.