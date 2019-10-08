В Екатеринбурге состоится второй Всероссийский форум BIM-технологий

Второй всероссийский форум BIM-технологий, соорганизатором которого выступает Минстрой России, пройдет в Екатеринбурге с 29 по 30 октября в рамках международного конгресса 100+ Forum Russia.

Эксперты обсудят темы управления объектом и проектом сооружений, строящихся в BIM-модели, и их эксплуатацию. Будут рассмотрены отечественные и зарубежные примеры применения технологии информационного моделирования зданий и сооружений.

«Внедрение новых технологий – непростая задача, для исполнения которой Минстрой России работает в тесном сотрудничестве с экспертами отрасли и представителями бизнеса. Основной целью разработки документа стало создание комфортного, современного жилья и городской среды для граждан страны. Проведение Российского форума BIM-технологий в рамках 100+ Forum Russia создает удобную площадку для обмена опытом с ведущими экспертами в области BIM-технологий», - акцентировал замглавы Минстроя России Дмитрий Волков.

Участие в VI Международном форуме и выставке высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia примут более 40 экспертов, использующих BIM-технологии на различных этапах жизненного цикла зданий: заказчики, проектировщики, строители и эксплуатирующие организации. За время своего проведения форум заявил о себе как о главной площадке страны, посвященной проблемам и перспективам инновационного, уникального, в том числе высотного строительства. В этом году он пройдет совместно со Всемирным днем городов в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО».

Регистрация участников происходит по ссылке.