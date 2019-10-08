В России впервые проводится совместное заседание высших органов управления СИГРЭ

В Санкт-Петербурге проходит совместное заседание Управляющего комитета и Технического совета СИГРЭ, крупнейшей международной ассоциации в электроэнергетике, с участием ее Президента Роба Стефана и Председателя Российского национального комитета, главы Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») Андрея Мурова.

Обсуждаются стратегические вопросы управления организацией, глобальные тренды развития отрасли. Одна из ключевых тем – подготовка к 48-й Сессии СИГРЭ, которая состоится в Париже в 2020 году. В рамках тематического блока «День России» будет представлен обзор энергосистемы РФ. В мероприятиях задействованы представители ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», производителей оборудования.

«Вот уже почти 100 лет СИГРЭ обеспечивает взаимодействие экспертов со всего мира для прогнозирования и формирования основных трендов развития энергосистем. Россия, а ранее СССР, начала сотрудничество с СИГРЭ почти сразу после создания ассоциации. Нашему взаимодействию всегда уделялось внимание на самом высоком уровне», – отметил в своем приветственном слове Андрей Муров.

Участники заседания совершили визит на подстанцию 330 кВ «Василеостровская», входящей в состав Петербургского энергокольца. Объект оснащен новейшим силовым и коммутационным оборудованием, включая комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией 330 и 110 кВ. В 2017 году «Василеостровская» вошла в число первых подстанций Единой национальной электросети России, переведенных на дистанционное управление.

Ранее в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя-2019» состоялась панельная сессия «Траектория развития энергосистем: глобальный взгляд», организованная при поддержке Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») и СИГРЭ. Обсуждались управленческие и технологические трансформации, которые произойдут в электроэнергетике в ближайшие 10-15 лет – цифровизация, замещение традиционной генерации возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), усложнение структуры рынков.

Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux Electriques – CIGRE) – крупнейшая неправительственная организация в области электроэнергетики. СИГРЭ был создан в 1921 году во Франции, сегодня он объединяет ученых и экспертов из 98 государств. С 2018 года Совет охватывает вопросы всех классов напряжения в соответствии с новой стратегией «Вступая по второе столетие».

Отечественные специалисты принимают участие в деятельности ассоциации с 1923 года. С 1957 года работает Национальный комитет СИГРЭ. В настоящее время он занимает первое место в Европе и пятое место в мире по вовлеченности участников рынка в работу ассоциации.