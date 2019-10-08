Выходит в свет книга членов НИК D2 РНК СИГРЭ "Цифровые каналы высокочастотной связи"

«Цифровые каналы высокочастотной связи» авторов: А. Г. Меркулова, Ю. П. Шкарина, С. Е. Романова, В. А. Харламова, Ю. В. Назарова

В издательстве «Горячая линия – Телеком» готовится к печати книга «Цифровые каналы высокочастотной связи» авторов: А. Г. Меркулова, Ю. П. Шкарина, С. Е. Романова, В. А. Харламова, Ю. В. Назарова. Авторы книги – российские специалисты, члены НИК D2 РНК СИГРЭ «Информационные системы и телекоммуникации».

Цифровые каналы высокочастотной связи. – М.: Горячая линия – Телеком, 2019. – 240 с.: ил. ISBN 978-5-9912-0824-6

В книге рассмотрены вопросы организации цифровых каналов высокочастотной связи по линиям электропередачи 35–750 кВ. Представлены сведения о технологиях и архитектуре цифрового оборудования высокочастотной (ВЧ) связи. На страницах издания обсуждаются особенности работы цифровых высокочастотных (ЦВЧ) каналов с учетом различных особенностей ВЧ-трактов и динамического изменения их параметров. Также приведены данные и рекомендации по проектированию цифровых каналов и сетей ВЧ-связи.

Книга адресована научным работникам и специалистам проектных и эксплуатирующих организаций, занимающихся практическими вопросами организации и эксплуатации сетей связи с применением ЦВЧ-каналов. Она также будет полезна преподавателям, аспирантам и студентам вузов связи и электроэнергетики.

Тематика книги весьма актуальна. При этом важно отметить, что подобных изданий, объединяющих опыт двух последних десятилетий по внедрению цифровых систем на основе эксплуатируемых каналов ВЧ-связи, до сих пор не было как в России, так и за рубежом. Это делает книгу «Цифровые каналы высокочастотной связи» поистине уникальной. Авторы рассматривают вопрос об издании книги на английском языке.

Издание подготовлено при информационной поддержке Российского национального комитета СИГРЭ.