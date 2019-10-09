ЭНЕЛ ИКС РУС установила свою первую зарядную станцию для электромобилей в инновационном центре Сколково

ООО «Энел Икс Рус», дочерняя компания Enel X, глобальной бизнес-линии Группы Enel в области передовых энергетических решений, установило сегодня станцию быстрой зарядки для электромобилей в инновационном центре Сколково.

В сегодняшнем мероприятии приняли участие глава Enel в России Карло Палашано Вилламанья, генеральный директор ООО «Энел Икс Рус» Сергей Киселев и исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Олег Дубнов.

«Мы продолжаем вносить свой вклад в развитие устойчивого транспорта в России с помощью внедрения таких современных технологий как станция быстрой зарядки для электромобилей в Сколково, который является сердцем московского инновационного сообщества. В последние месяцы мы уже установили сеть зарядных станций в Приморском Крае и Челябинске, и мы планируем расширить наше присутствие в тех городах, которые разделяют наше видение будущего электромобильности», - заявил глава Enel в России Карло Палашано Вилламанья.

“Установка первой быстрой зарядной станции Enel X в нашем Инновационном центре - это очередной серьезный шаг к реализации планов по переходу Сколково на электротранспортное движение. Кстати, только у нас на территории установлено уже 28 ЭЗС. Особенно хочется отметить то, что установленная зарядка принадлежит нашему резиденту Энел Икс Рус, дочерней компании Группы Enel. Зарядная инфраструктура в России находится ещё в зачаточном состоянии, но такие решения наших партнеров точно ускорят ее развитие”, - отметил исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Олег Дубнов.

Станция быстрой зарядки технологии JuicePump Enel X имеет три порта зарядки: два мощностью 50 кВт постоянного тока и один 43 кВт переменного. Станция может заряжать два электромобиля одновременно. Заряда, полученного за 30-40 минут, хватает примерно на 200 км пути. Устройство совместимо со всеми электромобилями, представленными на рынке, и полностью соответствует международным стандартам.

Проект реализован вслед за недавней установкой десяти быстрозарядных станций в Приморском Крае в рамках соглашения между Энел Икс Рус и одним из крупнейших энергогенерирующих холдингов в России ПАО «РусГидро», нацеленного на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в Дальневосточном федеральном округе. Также компания Энел Икс Рус установила такие же три зарядные станции в Челябинске в рамках соглашения с МРСК Урала, дочерней компании ПАО «Россети».

ООО «Энел Икс Рус» является членом Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Основная задача кластера – создавать среду для поддержки инновационных разработок, имеющих отношение к внедрению передовых технологических решений в области производства и эффективного использования энергетических ресурсов для развития новых трендов в промышленности.

В инновационном центре «Сколково» также находится инновационный хаб Enel, который был открыт в октябре 2017 года. Как и другие инновационные хабы Enel по всему миру, Московский инновационный хаб нацелен на расширение глобального партнерства со стартапами и предприятиями малого и среднего бизнеса в сфере инноваций и устойчивого развития. Центр сотрудничает с Фондом «Сколково» и Московской школой управления «Сколково» в целях поиска стартапов для развития продвинутых технологических решений, продуктов и услуг. За два года деятельности Московский инновационный центр отобрал порядка 200 передовых решений и запустил 7 проектов с российскими стартапами на глобальном и национальном уровне.

Enel X – это глобальная бизнес-линия компании Enel, которая занимается развитием инновационных продуктов и цифровых решений в секторах, где электроэнергетика демонстрирует наибольший потенциал к проведению трансформаций: в городах, домах, предприятиях и в секторе электротранспорта. Enel X занимает ведущие позиции в программе управления спросом по всему миру, отвечая за более чем 6 ГВт мощности по управлению спросом в Северной, Центральной и Южной Америке, Европе, Азии и Океании. В апреле 2018 года компания зарегистрировала свое дочернее предприятие в России, ООО «Энел Икс Рус».