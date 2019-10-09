Hengtong Group приняла участие в SNW2019

С 16 по 18 сентября в Сингапурском Конференц-центре «Suntec», прошла отраслевая выставка Submarine Networks World 2019 (SNW 2019). Hengtong Group приняла участие в выставке, представив уникальный проект «PEACE», собравший в себе многочисленные решения подводных коммуникаций, решения подводной сети наблюдения, новый подводный оптический кабель. Эти технические разработки лишь утвердили высокий потенциал научно-технического отдела разработок компании, а участие в выставке еще больше расширили узнаваемость бренда и международное влияние.

Кабельная система PEACE, основанная на технологии DWDM 200G, обеспечивает до 16T проектной мощности одной витой пары оптоволоконного кабеля. Она уже соединяет такие страны как Пакистан, Джибути, Египет, Францию, Кению, Южную Африку и другие. При соединении с существующими наземными кабельными системами, PEACE способна обеспечить новую информационную магистраль для соединения Азии, Африки и Европы. Она не только представляет высокоскоростные характеристики работы, но и обеспечивает гибкость эксплуатации и удобство для операторов Сети, предприятий и OTT-сервисов.

С популяризацией сети 4G и ростом 5G, прокладка кабеля PEACE обеспечит удобство связи для большего числа развивающихся стран и будет способствовать повышению их уровня связи и экономического развития. С 2018 года Hengtong Group подписала соглашения о сотрудничестве в наземных проектах в Пакистане, Египте, Кении, Франции и других странах, а также начала производство подводных кабелей, ретрансляторов и другого подводного оборудования. Проект подводного оптического кабеля PEACE уже вступил в стадию работы на полной мощности.

С развитием и технологическими инновациями в Китайской Народной Республике, Hengtong Group добилась значительных успехов и больших прорывов в технологиях подводных оптических кабелей, постепенно усовершенствовав свою производственную. В 2017 году, компания прошла международные испытания глубоководной кабельной системы на морском дне, глубиной более 5000 метров, став одним из немногих мировых производителей, освоивших такой уровень технологий. Производственные мощности Hengtong Group по выпуску подводного кабеля достигли уровня мирового лидера в этом сегменте.