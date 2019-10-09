Нобелевскую премию по химии получит лауреат "Глобальной энергии" 2013 года Акира Йосино

Японский химик, лауреат премии «Глобальная энергия» Акира Йосино получит Нобелевскую премию по химии «за развитие литий-ионных батарей». Наряду с ним лауреатами Нобелевской премии стали американский физик Джон Гуденаф и британский химик Стэнли Уиттингем, об этом сообщил сегодня Нобелевский комитет Королевской академии наук. «Глобальная энергия» была присуждена Акире Йосино в 2013 году «за исследование и создание литий-ионных аккумуляторов для информационных и коммуникационных устройств, электрических и гибридных транспортных средств».

Выдающийся японский химик Акира Йосино совершил маленькую энергетическую революцию, когда изобрел перезаряжаемые литий-ионные батареи. Работать над этой идеей он начал в 1981 году и уже спустя два года создал действующий прототип батареи на основе кобальтата лития. По сути, это и стало днем рождения современного литий-ионного аккумулятора. В 1986 году ученый заказал фабричное производство прототипов блоков литий-ионных источников питания. По своей электрической емкости они втрое превосходили традиционные никель-кадмиевые и никель-водородные батареи.

«Очень приятно, что еще в 2013 году научные достижения выдающегося ученого были отмечены рожденной в России международной премией «Глобальная энергия» именно за разработку литий-ионных батарей», - отметил глава ассоциации «Глобальная энергия» Александр Игнатов.

Изобретение Акиры Йосино решило одну из самых насущных проблем современной электротехники — привело к созданию компактных и чрезвычайно легких источников питания. Литий-ионная технология по праву завоевала ведущие роли не только в индустрии производства аккумуляторов, сегодня такие батареи широко используются в портативной электронике, средствах передвижения на электрической тяге, в аэрокосмической отрасли.

Примечательно, что в текущем году премия «Глобальная энергия» была присуждена за технологию хранения энергия. Американский профессор Халил Амин является мировым рекордсменом по количеству публикаций на тему аккумуляторных батарей. «Глобальная энергия» была присуждена ему «за вклад в развитие технологии эффективного хранения энергии». Его исследования связаны с созданием новых катодов и анодов для литий-ионных батарей, разработкой жидкостно-полимерных электролитных систем, а также литий-кислородных, литий-серистых, натрий-ионных аккумуляторов. Не так давно ученый разработал новую супероксидную систему аккумуляторов, способную выдавать в пять раз больше энергии по сравнению с литий-ионными батареями. Это открытие дало толчок новому витку исследований, направленных на повышение энергетической плотности аккумуляторных батарей и снижению издержек на расширение электрификации транспортных средств.

Фотография предоставлена пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».