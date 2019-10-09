Росатом организовал профессиональное сообщество в области внедрения цифровых технологий

4–5 октября 2019 года в рамках I Всероссийского форума «Новые производственные технологии» Госкорпорация «Росатом» провела первое заседание клуба «Цифровые сезоны».

Это новая инициатива в рамках создания системы внедрения цифровых технологий в Росатоме. Задачами участников клуба станут: анализ лучших российских и мировых практик в области внедрения цифровых технологий на производственных предприятиях; поиск перспективных идей в области цифровизации производства; обмен практическим опытом реализации цифровых технологий в отрасли; поддержка внедрения цифровых технологий на предприятиях Росатома. Каждое заседание клуба планируется посвятить одной из перспективных цифровых «сквозных» технологий.

Директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева отметила:

«Год назад, в ноябре 2018 года Госкорпорация «Росатом» приняла Единую цифровую стратегию развития отрасли. Сегодня мы находимся в активной стадии ее реализации. Перед нами поставлены задачи внедрения новых цифровых решений на предприятиях Росатома, а также реализации дорожной карты по развитию «сквозных» цифровых технологий в стране. Открывая «Цифровые сезоны», мы рассчитываем получить рабочую площадку для живого общения тех, кто уже имеет опыт внедрения цифровых технологий на предприятиях отрасли. Мы выстраиваем эффективное горизонтальное и вертикальное взаимодействие между экспертами и руководителями разных уровней. Первое заседание клуба показало, что мы на верном пути».

На осеннее заседание клуба, посвященное теме внедрения новых производственных технологий на предприятиях Росатома, приехали более 60 сотрудников Госкорпорации – генеральные директора организаций, руководители производства, ИТ-подразделений, а также подразделений по разработке цифровых продуктов. Они приняли участие в пленарном заседании Форума «Новые производственные технологии в цифровой экономике РФ» и презентации дорожной карты Российской Федерации по развитию «сквозной» цифровой технологии «Новые производственные технологии».

Основная работа клуба «Цифровые сезоны» началась за закрытыми дверями, где участники обсуждали пути реализации дорожной карты, изучали кейсы предприятий, имеющих опыт успешного внедрения цифровых технологий на своих предприятиях, делились идеями и искали пути решения проблем. С презентациями по результатам внедрения технологий в производственный процесс на предприятиях Росатома выступили представители АО «ТВЭЛ», НПО «ЦЕНТРОТЕХ», ФГУП «РосРАО», НПО «ЦНИИТМАШ», ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», ОКБМ им. Африкантова, АО «АЭМ-технологии».

Не случайно первое заседание Клуба прошло на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) – Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии».

«Для Центра НТИ СПбПУ большая честь, что Госкорпорация «Росатом», наш стратегический партнер, провела первое заседание клуба «Цифровые сезоны» в рамках Первого всероссийского форума «Новые производственные технологии», – отметил проректор по перспективным технологиям СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ А.И. Боровков. – С нашей точки зрения, это символично. Не только потому, что «Росатом» является Центром компетенций в области «сквозных» цифровых технологий, но и потому, что именно в СПбПУ, можно сказать, зародился советский атомный проект. Все ключевые ученые и инженеры этого проекта были тесно связаны с Политехом, их всех объединил академик Абрам Иоффе – один из создателей легендарного физмеха».

Клуб «Цифровые сезоны» продолжит свою работу – как в онлайн-формате, так и в формате регулярных встреч его участников. Следующее заседание клуба намечено на декабрь 2019 года и будет посвящено теме искусственного интеллекта и нейротехнологии.