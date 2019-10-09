 
Подписаться на новости
Модернизация

РусГидро приступило к работам по выравниванию здания Загорской ГАЭС-2

РусГидро приступило к работам по выравниванию здания Загорской ГАЭС-2

9 октября 2019, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЗАГОРСКАЯ ГАЭС-2, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

242 просмотра

В Московской области начались подготовительные работы по выравниванию здания Загорской ГАЭС-2. Этап подготовительных работ планируется завершить во втором квартале 2020 года, после чего специалисты приступят к бурению скважин, установке манжетных колонн и в дальнейшем – к компенсационному нагнетанию специальных составов под фундамент здания.

Завершить процесс выравнивания здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 планируется в 2022 году. Решения о дальнейших действиях в отношении достройки Загорской ГАЭС-2 будут приняты РусГидро после проведения работ по выравниванию здания и оценке их результатов.

Проект по выравниванию здания строящейся Загорской ГАЭС-2 после непроектной осадки разработан входящим в Группу РусГидро Институтом «Гидропроект». Он предусматривает использование метода компенсационного нагнетания специальных затвердевающих составов под фундаментную плиту здания. Учитывая сложность и уникальность проекта, институт провел углубленные научно-технические работы по апробированию и обоснованию принятой технологии, включая создание опытного участка, моделирующего часть фундаментной плиты здания станционного узла и нагрузки от сооружения.

Напомним, строительство Загорской ГАЭС-2 мощностью 840 МВт осуществляется в Московской области, вблизи действующей Загорской ГАЭС. В сентябре 2013 года произошла непроектная осадка здания строящейся станции. К настоящему времени здание Загорской ГАЭС-2 стабилизировано, проведенные обследования показали отсутствие повреждений здания, которые могли бы препятствовать его выравниванию и последующей достройке. Решение о начале работ по выравниванию здания станции было принято Советом директоров РусГидро в декабре 2018 года.

Работы по выравниванию здания Загорской ГАЭС-2 осуществляет подрядная организация ООО «ТоннельГеоСтрой», которая была выбрана РусГидро по результатам конкурсных процедур. ТоннельГеоСтрой – строительная организация, специализирующаяся на строительстве инженерных сетей и подземных сооружений, имеющая значительный опыт работ в области укрепления грунтов и обладающая современным оборудованием.

В настоящее время в России эксплуатируются три гидроаккумулирующие электростанции общей мощностью 1356 МВт - Загорская ГАЭС, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС и Кубанская ГАЭС. Все они входят в состав РусГидро. Обладая уникальными маневренными возможностями и способностью аккумулировать электроэнергию, ГАЭС имеют важное значение для обеспечения надежного функционирования энергосистемы, а также создания условий для наиболее эффективной и безопасной работы тепловых и атомных электростанций. Гидроаккумулирующие электростанции являются единственными используемыми в энергосистеме России накопителями электроэнергии.

Компания: ПАО "РусГидро"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Системный оператор отобрал 19 агрегаторов – исполнителей услуг по управлению спросом на розничном рынке в четвертом квартале 2019 года
ENEL X RUS installs its first ev charging station in Skolkovo Innovation Center
На двух главных питающих центрах ЯНАО будет полностью обновлен парк выключателей 500 кВ
Ярэнерго представило предложения по улучшению инвестиционного климата в Ярославской области

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно