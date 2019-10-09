РусГидро приступило к работам по выравниванию здания Загорской ГАЭС-2

В Московской области начались подготовительные работы по выравниванию здания Загорской ГАЭС-2. Этап подготовительных работ планируется завершить во втором квартале 2020 года, после чего специалисты приступят к бурению скважин, установке манжетных колонн и в дальнейшем – к компенсационному нагнетанию специальных составов под фундамент здания.

Завершить процесс выравнивания здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 планируется в 2022 году. Решения о дальнейших действиях в отношении достройки Загорской ГАЭС-2 будут приняты РусГидро после проведения работ по выравниванию здания и оценке их результатов.



Проект по выравниванию здания строящейся Загорской ГАЭС-2 после непроектной осадки разработан входящим в Группу РусГидро Институтом «Гидропроект». Он предусматривает использование метода компенсационного нагнетания специальных затвердевающих составов под фундаментную плиту здания. Учитывая сложность и уникальность проекта, институт провел углубленные научно-технические работы по апробированию и обоснованию принятой технологии, включая создание опытного участка, моделирующего часть фундаментной плиты здания станционного узла и нагрузки от сооружения.



Напомним, строительство Загорской ГАЭС-2 мощностью 840 МВт осуществляется в Московской области, вблизи действующей Загорской ГАЭС. В сентябре 2013 года произошла непроектная осадка здания строящейся станции. К настоящему времени здание Загорской ГАЭС-2 стабилизировано, проведенные обследования показали отсутствие повреждений здания, которые могли бы препятствовать его выравниванию и последующей достройке. Решение о начале работ по выравниванию здания станции было принято Советом директоров РусГидро в декабре 2018 года.



Работы по выравниванию здания Загорской ГАЭС-2 осуществляет подрядная организация ООО «ТоннельГеоСтрой», которая была выбрана РусГидро по результатам конкурсных процедур. ТоннельГеоСтрой – строительная организация, специализирующаяся на строительстве инженерных сетей и подземных сооружений, имеющая значительный опыт работ в области укрепления грунтов и обладающая современным оборудованием.



В настоящее время в России эксплуатируются три гидроаккумулирующие электростанции общей мощностью 1356 МВт - Загорская ГАЭС, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС и Кубанская ГАЭС. Все они входят в состав РусГидро. Обладая уникальными маневренными возможностями и способностью аккумулировать электроэнергию, ГАЭС имеют важное значение для обеспечения надежного функционирования энергосистемы, а также создания условий для наиболее эффективной и безопасной работы тепловых и атомных электростанций. Гидроаккумулирующие электростанции являются единственными используемыми в энергосистеме России накопителями электроэнергии.