Системный оператор отобрал 19 агрегаторов – исполнителей услуг по управлению спросом на розничном рынке в четвертом квартале 2019 года

Системный оператор Единой энергетической системы подвел итоги второго отбора исполнителей услуг по управлению спросом на электрическую энергию на розничном рынке в рамках пилотного проекта.

Конкурентный отбор исполнителей услуг по управлению спросом на период с 1 октября по 31 декабря проводился на электронной площадке. Заявки на отбор были поданы 41 компанией, среди которых энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики, электросетевые компании, генерирующие компании и независимые агрегаторы, в отношении 129 объектов управления, сформированных из 157 энергопринимающих устройств конечных потребителей.

По итогам процедуры отобраны заявки 19 компаний, поданные в отношении 46 объектов агрегированного управления, в состав которых включены 47 энергопринимающих устройств потребителей розничного рынка электроэнергии. Потребители, в отношении которых были поданы заявки на отбор, представляют различные отрасли экономики – машиностроение, пищевая промышленность, телекоммуникации, сельское хозяйство, офисы, торговые центры и многие другие. Среди потребителей, проявивших интерес к технологиям управления спросом, – государственные и частные компании, включая дочерние предприятия зарубежных компаний, а также бюджетные организации. Объем снижения потребления отдельных энергопринимающих устройств находится в диапазоне от 0,007 до 32 МВт.

Спрос на услуги по управлению спросом в 2019 году составляет 50 МВт суммарно по 1 и 2 ценовым зонам оптового рынка электроэнергии и разбит между ценовыми зонами пропорционально потреблению мощности: 39 МВт по первой ценовой зоне и 11 МВт по второй. На отбор было подано заявок на 152,8 МВт по первой ценовой зоне и 21,2 МВт по второй.

Критерием конкурентного отбора являлась минимизация общей стоимости совокупного объема оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию, определяемого по итогам отбора. Минимальная цена заявки от компании-агрегатора в 1 ценовой зоне составила 1 руб./МВт в месяц, максимальная – 566 666,67 руб./МВт в месяц, по 2 ценовой зоне – 150 000 руб./МВт в месяц и 495 000 руб./МВт в месяц соответственно. Все поданные ценовые заявки находились ниже предельных уровней цен, установленных ФАС России.

Подводя итоги второго конкурентного отбора, заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий отметил, что по сравнению с первым отбором значительно возросло разнообразие потребителей, выразивших желание участвовать в управлении спросом:

«Интерес потребителей и агрегаторов к механизму управления спросом на этапе проведения второго отбора значительно превзошел наши ожидания. Совокупное предложение более чем в три раза превысило установленный на этот год спрос. В процессе проведения конкурентного отбора многие агрегаторы выразили желание повысить предпочтительность своих заявок посредством участия в процедуре переторжки. В результате в первой ценовой зоне оптового рынка цена оказания услуг для некоторых объектов управления оказалась очевидно ниже экономически обоснованного уровня, что отражает желание агрегаторов в первую очередь наработать необходимые для участия в управлении спросом компетенции, чем заработать на пилотном проекте. Мы рассчитываем, что увеличение спроса на услуги в 2020 году позволит принять участие в «пилоте» большему количеству потребителей и агрегаторов, что, в свою очередь, обеспечит наличие достаточного количества подготовленных к работе на рынке управления спросом игроков к моменту перехода к целевой модели».

Детализированные итоги конкурентного отбора доступны на сайте АО «СО ЕЭС».

В октябре с отобранными участниками пилотного проекта будут заключены договоры оказания услуг по управлению спросом в рамках рынка системных услуг. Следующий отбор будет организован в декабре с периодом оказания услуг с января по март 2020 года.

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей, созданная Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», даст потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления (для оптовых потребителей такая возможность появилась в 2017 году).

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги.

В марте 2019 г. Правительством РФ принято постановление, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка технических и технологических решений, формирование агрегаторов управления спросом розничных потребителей как нового типа участников энергорынка и создание класса активных потребителей электроэнергии, способных адаптировать свое потребление к складывающимся в энергосистеме условиям.

Создание агрегаторов управления спросом позволит потребителям в краткосрочной перспективе получать эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – снижение инфраструктурных платежей за счет учета объемов управления спросом, прежде всего на рынке мощности.