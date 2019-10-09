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Инвестиции (проекты)

Строить ФОК в поселке Тоншалово под Череповцом будет вологодская фирма "Интелстрой"

Строить ФОК в поселке Тоншалово под Череповцом будет вологодская фирма Интелстрой

9 октября 2019, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Администрация Череповецкого района заключила контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Тоншалово с ООО «Интелстрой». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 9 октября.

Цена контракта - 115 млн рублей, все работы фирма должна выполнить до 30 ноября 2020 года.

Ранее NewsVo сообщал, что процедуру определения подрядчика на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Тоншалово под Череповцом приостановили из-за поступивших жалоб на условия госзакупки. Две фирмы — ООО «КС-Строй» и ООО «Стикс» — посчитали, что аукционная документация составлена некорректно и направили заявления в региональное управление антимонопольной службы. В УФАС признали обе жалобы необоснованными. 

Заявки на аукцион принимались с 11 по 20 сентября, начальная (максимальная) цена контракта — 123 млн рублей. 

ООО «Интелстрой» было зарегистрировано 6 июля 2016 года, директор компании Андрей Окуловский. Эта же фирма занималась благоустройством сквера по улице Чернышевского, 73 в Вологде в рамках проекта «Городская среда». Кроме того, именно «Интелстрой» выиграл контракт на ремонт Октярьского моста в Вологде, но позже отдал его на субподряд ООО «СК Новый дом». 

Строить ФОК в Тоншалово собираются уже около 10 лет. В 2010 году администрация Череповецкого района приобрела за 15 млн рублей здание недостроенного аквапарка, которое, по словам чиновников, собиралась переоборудовать под ФОК. Однако вместо этого власти затем продали это здание за 3,5 млн рублей. Таким образом, район так и остался без ФОКа, а бюджет "потерял" 11,5 млн рублей.

newsvo.ru

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