УНКОМТЕХ приглашает на Международную многоотраслевую выставку "Expo Mongolia 2019" в г. Улан-Батор, Монголия

С 9 по 11 октября 2019 г. Улан- Батор при поддержке Правительства Монголии будет проходить 7-ая международная многоотраслевая выставка и конференция по горному делу «Expo Mongolia 2019».



Expo Mongolia – многоотраслевая промышленная выставка, демонстрирующая современное оборудование, технологии и услуги для горнодобывающей промышленности, энергетической отрасли, строительства, сельского хозяйства, транспорта, медицины, пищевой промышленности, связи и IT индустрии, а также других актуальных направлений для делового сотрудничества.



Участие в выставке примут экспоненты из России, США, Канады, Венгрии, Германии, Польши и других стран. Выставку будут сопровождать технические семинары.



Приглашаем Вас посетить стенд УНКОМТЕХ № D5.