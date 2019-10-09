 
Подписаться на новости
Мероприятия

УНКОМТЕХ приглашает на Международную многоотраслевую выставку "Expo Mongolia 2019" в г. Улан-Батор, Монголия

УНКОМТЕХ приглашает на Международную многоотраслевую выставку Expo Mongolia 2019 в г. Улан-Батор, Монголия

9 октября 2019, 09:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

53 просмотра

С 9 по 11 октября 2019 г. Улан- Батор при поддержке Правительства Монголии будет проходить 7-ая международная многоотраслевая выставка и конференция по горному делу «Expo Mongolia 2019».

Expo Mongolia – многоотраслевая промышленная выставка, демонстрирующая современное оборудование, технологии и услуги для горнодобывающей промышленности, энергетической отрасли, строительства, сельского хозяйства, транспорта, медицины, пищевой промышленности, связи и IT индустрии, а также других актуальных направлений для делового сотрудничества.

Участие в выставке примут экспоненты из России, США, Канады, Венгрии, Германии, Польши и других стран. Выставку будут сопровождать технические семинары.

Приглашаем Вас посетить стенд УНКОМТЕХ № D5.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ТД "Ункомтех"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
В Екатеринбурге состоится второй Всероссийский форум BIM-технологий
Федор Опадчий рассказал участникам РЭН-2019 о ключевых процессах трансформации энергетики с точки зрения системных операторов крупнейших энергосистем мира
В России впервые проводится совместное заседание высших органов управления СИГРЭ
Hengtong Boosting European Optical Fiber Construction
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно