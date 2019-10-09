Власти Подмосковья обсудили продвижение продукции региона на рынки Азии

Подмосковные власти обсудили на встрече с инвесторами из Сингапура продвижение товаров на рынки Азии и участие компаний из Сингапура в инвестиционных проектах по строительству гостиниц на территории Московской области, передает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций региона.

"Мы обсудили с госпожой Кэти Лай (заместителем генерального директора государственной корпорации Enterprise Singapore - ред.) возможности по поддержке наших товаропроизводителей в республике руководством министерства и корпорации, которую она представляет. Это могут быть и совместные консультационные программы, и помощь в сертификации продукции, и поддержка в продвижении товаров из Подмосковья на рынке Сингапура", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства региона Вадима Хромова.

Стороны обсудили участие сингапурских компаний в инвестиционных проектах по строительству гостиниц на территории Подмосковья, сообщается в пресс-релизе.

"Правительство региона реализует программу создания туристическо-рекреационных центров, в рамках которой определена 51 площадка для реализации проектов строительства гостиниц и рекреационных объектов, разработаны специальные меры поддержки инвесторов - выделение земельного участка без торгов, предоставление налоговых льгот и субсидирование затрат на создание инженерной инфраструктуры. Мы озвучили свой предложения госпоже Кэти Лай и рассчитываем провести отдельную встречу с инвесторами из сферы гостиничной индустрии", - заявил Хромов.

По данным пресс-службы, внешнеторговый оборот Московской области с Сингапуром за последний год вырос более чем на 10% и составил 42,6 млн долларов США.

РИА Новости