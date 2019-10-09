Ярэнерго представило предложения по улучшению инвестиционного климата в Ярославской области

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» принял участие в двухдневной стратегической сессии «Разработка мер по улучшению инвестиционного климата Ярославской области», которая прошла в Ярославле 4 и 5 октября. На мероприятии присутствовали представители органов власти, институтов поддержки предпринимателей, бизнес- и экспертных сообществ.

Основной задачей двухдневного интерактивного мероприятия стала выработка эффективных подходов, а также координационных моделей взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления, контролирующих структур, сетевых организаций и бизнес-сообществ для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в регионе.

В своем вступительном слове заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев обратил внимание участников, что для предпринимателей и инвесторов эмоциональное ощущение от взаимодействия с органами власти и иными организациями не мене важно, чем непосредственно технические показатели: различные документы, разрешения и сроки выдачи. Позитивная оценка, которая в немалой степени происходит именно от ощущений, вызывает доверие инвестора, желание развиваться и напрямую влияет на составляемые различными организациями рейтинги инвестиционной привлекательности региона. И призвал не ограничиваться формальным подходом, а активно вступать в диалог с предпринимателями и инвесторами.

От участников сессии, распределенных по командам, требовалось выявить основные барьеры, которые могут мешать развитию инвестиционного климата в их сферах деятельности и разработать меры по его улучшению.

Заместитель директора по капитальному строительству филиала «Россети Центр Ярэнерго» Артем Бугров, представляющий команду «Строительство и энергетика», подчеркнул значение электросетевой компании в формировании инвестиционного климата. Рост экономического потенциала любого региона основан на развитии промышленности, современных наукоемких производств, сферы услуг. Ни одно из этих направлений не может развиваться без надежного электроснабжения. Для обеспечения возрастающих потребностей в электроэнергии и повышения надежности энергоснабжения филиал «Россети Центр Ярэнерго» проводит активную модернизацию электросетевого комплекса, в том числе с применением технологий цифровой трансформации. Среди ближайших перспективных проектов филиала - создание единого центра управления сетями, цифровой подстанции и «цифрового» района электрических сетей, ключевыми технологиями которого станет распределённая автоматизация электрических сетей (установка реклоузеров, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания) и комплексная система энергомониторинга (интеллектуальный учет электроэнергии). Развитие электросетевого комплекса региона позволит обеспечить надёжное электроснабжение для мощных производственных объектов и населения области, повысить энергетическую эффективность, что положительно повлияет на инвестиционный потенциал региона и комфорт жителей.

Другой тезис, который озвучил Артем Бугров – необходимость синхронизации региональных стратегий долгосрочного развития с электросетевыми компаниями. Строительство электросетевой инфраструктуры – линий электропередачи, подстанций, требует от компании серьезных финансовых затрат и времени. Энергообъекты, которые окажутся загружены ниже проектного уровня или не загружены вовсе – существенные финансовые потери для сетевой компании и возможное повышение тарифной нагрузки для потребителей. В случае синхронизации стратегий развития, у сетевых и инфраструктурных компаний появляется четкое понимание, где в ближайшем будущем появятся новые технопарки, предприятия, жилые микрорайоны и будет необходимость в электрической мощности, где потребуются новые центры питания, мощность которых окажется востребованной. С точки зрения местных властей подобная синхронизация планов не менее выгодна. Власть поможет бизнесу сориентироваться и понять, где будет выгоднее тариф, сроки технологического присоединения к электросетям и его стоимость. Инвестор сможет точно просчитать, запланировать проект и в максимально короткие сроки реализовать его. Новые предприятия обеспечат рабочие места и поступление налогов в региональные бюджеты, что будет способствовать развитию экономической и социальных сфер региона.

По итогам стратегической сессии была разработана эффективная модель дальнейшего взаимодействия, направленная на оптимизацию существующих сроков, определены ответственные со стороны электросетевой организации и администрации Ярославской области. Обозначена необходимость координации действий по строительству энергообъектов путем создания единой информационной площадки и внедрения технологий BIM-моделирования процессов строительства объектов технологического присоединения, реализации строительства и реконструкции электрических сетей.