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Модернизация

Андрей Черезов: "Минэнерго России совместно с ФАС и группой компаний "Россети" готовит проекты постановлений, вносящие изменения в порядок разработки и утверждения инвестиционных программ электросетевых компаний"

Андрей Черезов: Минэнерго России совместно с ФАС и группой компаний Россети готовит проекты постановлений, вносящие изменения в порядок разработки и утверждения инвестиционных программ электросетевых компаний

10 октября 2019, 10:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел совещание, посвященное анализу регулирования деятельности субъектов электроэнергетики и нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок утверждения и внесения изменений в инвестпрограммы.

В ходе совещания Андрей Черезов отметил наличие неточностей, препятствующих корректному исполнению действующих правил. По словам замминистра, Минэнерго России совместно с ФАС и группой компаний «Россети» подготовит предложения по внесению изменений с целью корректировки порядка разработки и утверждения инвестиционных программ электросетевых компаний.

«Минэнерго России вместе с ФАС и компанией «Россети» уже ведут соответствующую работу. Стандартная практика внесения изменений в инвестиционные программы должна отвечать нормативно-правовым формам. Важно устранить существующие пробелы в законодательстве, чтобы правильно квалифицировать любые корректировки инвестпрограмм», - отметил Андрей Черезов.

Компания: Министерство энергетики РФ

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