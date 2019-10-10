Андрей Черезов: "Минэнерго России совместно с ФАС и группой компаний "Россети" готовит проекты постановлений, вносящие изменения в порядок разработки и утверждения инвестиционных программ электросетевых компаний"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел совещание, посвященное анализу регулирования деятельности субъектов электроэнергетики и нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок утверждения и внесения изменений в инвестпрограммы.

В ходе совещания Андрей Черезов отметил наличие неточностей, препятствующих корректному исполнению действующих правил. По словам замминистра, Минэнерго России совместно с ФАС и группой компаний «Россети» подготовит предложения по внесению изменений с целью корректировки порядка разработки и утверждения инвестиционных программ электросетевых компаний.