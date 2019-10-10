Денис Мантуров встретился с Президентом и Премьер-министром Египта

Товарооборот России и Арабской Республики Египет достиг рекордного уровня за всю историю российско-египетских отношений – почти 7,7 млрд долларов. Об этом рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в ходе встреч с Президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси и Премьер-министром Египта Мустафой Мадбули.

По словам Дениса Мантурова, российско-египетские отношения продолжают поступательно развиваться по всем направлениям.

В последние годы мы видим динамичный рост взаимного товарооборота, который по итогам прошлого года увеличился на 14% и достиг рекордного уровня в истории российско-египетских отношений – 7,67 млрд долларов. Более того, в текущем году нам удается сохранить этот уровень

- подчеркнул глава Минпромторга России.

Увеличению объемов и диверсификации структуры товарооборота между странами будет способствовать заключение Соглашения о свободной торговле между государствами Евразийского экономического союза и Египтом.

Стороны подробно обсудили вопросы реализации проекта Российской промышленной зоны в Египте и договорились активизировать работу в этом направлении.

РПЗ в районе Суэцкого канала рассматривается нами не только как флагманский двусторонний проект, но и как площадка для выхода на рынки других стран региона

- отметил Денис Мантуров.

Президент Египта в свою очередь подтвердил заинтересованность в совместной реализации проектов с Россией не только в рамках РПЗ, но и в экономической зоне Суэцкого канала, а также на любых других территориях страны. Кроме того, для обустройства площадки и обеспечения размещения первых российских резидентов в следующем году, была достигнута договорённость активизировать работу в части девелоперского контракта.

Российскими и египетскими компаниями уже давно и успешно реализуются или прорабатываются крупные проекты по широкому спектру направлений: железнодорожная отрасль, авиация, судостроение и нефтяной сектор.