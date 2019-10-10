Энергетики рассказали, где можно зарядить электромобиль в Самарской области

Вот уже третий год в Самаре реализуется масштабная Всероссийская программа развития зарядной инфраструктуры для электромобилей ПАО «Россети». Первые в регионе электрозаправки были установлены филиалом «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» в 2017 году в рамках пилотного проекта. Сейчас в регионе работает 9 зарядных станций.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи новых электрокаров в России растут пять месяцев подряд, при этом спрос на экологический транспорт повышается не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах страны.

Зарядные станции, установленные в Самарской области, в основном отечественного производства и подходят для всех типов и марок электромобилей, представленных на российском и зарубежном рынках. Они имеют необходимую защиту, контролируют процесс заряда, а подключение машины осуществляется через кабель, входящий в комплектацию электромобиля. Режим заряда - Mode 3. После опытной эксплуатации первых станций некоторые из них были перенесены в новые места, которые более удобны для владельцев электромобилей.

Так, зарядные станции появились на парковках торговых центров столицы региона и в центре г.о. Жигулевск. Доступ к заправочной станции осуществляется с помощью специальной RFID карты, получить ее можно бесплатно в производственных отделениях филиала «Самарские РС», в зоне ответственности которых установлены электрозарядки. Для этого достаточно предъявить права и документы на электромобиль. Заряжать электромобиль по-прежнему можно бесплатно.

Где можно зарядить электромобиль: