Ивэнерго: завершена ремонтная кампания по подготовке к осенне-зимнему периоду

В «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» подвели итоги реализации комплекса мероприятий по подготовке к ОЗП 2019-2020 годов.

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, особенно в сезон холодов, персонал Ивэнерго выполнил ремонт 2 419 км линий электропередачи, в том числе 48,8 км ВЛ напряжением 110 кВ, 40,43 км - ВЛ 35 кВ, 1 762,3 км - ВЛ 6-10 кВ и 567,9 км - ВЛ 0,4 кВ. Энергетики Ивэнерго заменили 1289 опор воздушных линий и 56,5 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод. Чтобы минимизировать риски отключения электроэнергии из-за падения деревьев и веток на провода, произведена расчистка 1 298 га трасс ВЛ.

На подстанциях (ПС) 35-110 кВ выполнен ремонт 9 силовых трансформаторов, 242 выключателей, 115 отделителей и короткозамыкателей и 174 разъединителей, 7 устаревших масляных выключателей заменили на современные вакуумные.