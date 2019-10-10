"ММК-Метиз" претворяет в жизнь масштабную инвестпрограмму

В ОАО "ММК-Метиз" (входит в Группу ММК) продолжается реализация масштабной инвестиционной программы. Общий объем финансирования превышает 5 миллиардов рублей. Об этом на VIII Общероссийской конференции "Проволока-крепеж'2019" в Москве рассказал старший менеджер управления перспективного развития и технического перевооружения Общества Константин Куранов.

В 2017 году Минэкономразвития Челябинской области и ОАО "ММК-Метиз" заключили контракт на реализацию проекта "Модернизация производства метизной продукции". В его рамках до 2025 года планируется произвести продукции на 39 миллиардов рублей. Эффект для предприятия от применения налоговых льгот составит 423 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Инвестпрограмма на 2017-2020 годы включает концентрацию производства на одной из двух производственных площадок для повышения эффективности использования площадей и значительного снижения расхода энергоносителей. На сегодня перенесено 120 единиц оборудования. Полность прекратить производство на калибровочной площадке планируется к концу 2019 года.

Кроме того, намечено развитие энергетической инфраструктуры с внедрением современных энергоэффективных технологий и оборудования, а также ввод в эксплуатацию 75 единиц нового высокотехнологического оборудования по производству крепежа, проволоки, канатов и калиброванной стали.

В 2017–2018 годах ввод в эксплуатацию оборудования тайваньских производителей позволил освоить производство болтов и гаек по стандартам DIN М6-М12. Запуск закалочно-отпускного агрегата KOHNLE для производства высокопрочного крепежа и линии для гальванического оцинкования "Тесар" позволил обеспечить высокое качество термообработки изделий и расширить сортамент. Общий размер инвестиций превысил 400 миллионов рублей.

В 2018 году в рамках импортозамещающего проекта введен в эксплуатацию комплекс по производству самонарезающих винтов. Это дало возможность увеличить их выпуск и сортамент.

Запуск комплекса по производству высокоуглеродистой проволоки и стальных канатов позволил заводу выйти на новый уровень качества и освоить новые виды канатов, в том числе восьмипрядных, нераскручивающихся, с пластически обжатыми прядями. Общий размер инвестиций - более 1,6 миллиарда рублей.

Еще свыше 600 миллионов пошло на комплекс по производству бунтового и пруткового калиброванного проката мощностью 36 тысяч тонн в год. Две высокопроизводительных автоматических линии способны выполнять несколько операций: от удаления окалины до упаковки.

В IV квартале 2019 года начнется выпуск оцинкованной проволоки и крепежа. Улучшить товарный вид изделий и повысить их устойчивость к коррозии поможет автоматическая линия гальванического оцинкования крепежа М6-М12. Общий размер инвестиций составит 365 миллиона рублей.

На 2020 год на "ММК-Метиз" намечен ввод в строй еще четырех производственных комплексов. В январе - марте смонтируют колпаковые печи для сфероидизирующего отжига калиброванного проката. Их запуск будет способствовать импортозамещению и увеличению производства автокомпонентов в России.

Затем установят комплекс перемоточных станков для формирования мотков проволоки по требованиям потребителя и комплекс холодновысадочных и резьбонакатных станков для производства машиностроительных болтов М16-М24. Это позволит произвести замену изношенного оборудования и повысить производительность на 50-70%.

Запланирован и ввод в эксплуатацию горячевысадочного автомата по производству железнодорожных болтов и путевых шурупов, в том числе типа "Фоссло" для высокоскоростных магистралей. Общий размер инвестиций в эти проекты превысит 1 миллиард рублей.

"УралИнформБюро"