Минэнерго: более 80% энергии в РФ вырабатывают станции с низким выбросом парниковых газов

Более 80% выработки электроэнергии в РФ в настоящее время вырабатываются станциями с низким объемом выбросов парниковых газов, что позволяет уже сейчас говорить, что российская энергетика соответствует логике низкоуглеродного будущего. Об этом сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

«Отечественная энергетика уже соответствуют логике низкоуглеродного будущего. На текущий момент более 80% выработки электроэнергии в нашей стране осуществляется на источниках с низкой удельной эмиссией парниковых газов (АЭС, ГЭС, парогазовые установки, тепловая когенерация электрической и тепловой энергии). По доле низкоэмиссионных технологий в электроэнергетике Россия существенно опережает большинство других стран», - отмечает ведомство.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами объявил о подписании постановления правительства, связанного с принятием Россией Парижского соглашения по климату.

Минэнерго РФ отмечает, что имеющихся показателей в отечественной энергетике удалось достичь в первую очередь за счет трансформации энергетики страны.

«В целях охраны окружающей среды внутри страны ведется и в дальнейшем будет продолжена работа по расширению использования природного газа, модернизации промышленности, внедрению инновационных материалов и цифровых технологий, развитию экологически чистого транспорта, повышению "чистоты" использования ископаемых топлив», - отмечает Минэнерго.

Ведомство отмечает, что в рамках поддержки экологически ответственного использования энергоресурсов в России стартовал процесс перехода на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). В частности, процесс перехода на принципы НДТ закладывался при подготовке нового механизма привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций, который стартовал в России в этом году. Кроме того, идет работа по развитию энергосбережения и повышению энергоэффективности, реализуется последовательная политика по развитию в стране возобновляемых источников энергии, отмечает Минэнерго.

Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере, было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся в Париже. Страны пяти континентов условились тогда не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года.

Глава Росатома Алексей Лихачев, выступая на 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ на прошлой неделе, сообщил, что наращивание темпов строительства и ввода в эксплуатацию современных атомных электростанций (АЭС) поможет в сокращении выбросов парниковых газов. А. Лихачев отметил, что ключевой задачей МАГАТЭ является максимально эффективное задействование потенциала ядерных технологий в интересах выполнения решений Парижского саммита по изменению климата и достижения целей устойчивого развития.