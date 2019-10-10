На заседании Инвестиционного совета рассмотрен вариант передачи в концессию системы уличного освещения Ижевска

9 октября на заседании городского Инвестиционного совета была рассмотрена частная инвестиционная инициатива филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о заключении концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения Ижевска.

Проект модернизации системы уличного освещения города представил заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев.

В настоящее время в столице Удмуртии установлены 25,5 тыс. опор наружного освещения, 30,4 тыс. светильников, 397 пунктов питания, протяженность воздушных и кабельных линий составляет 931,4 км.

В рамках предложенной 15-летней концессии компания «Удмуртэнерго» планирует в первые три года вложить 330,7 млн рублей в модернизацию системы уличного освещения. Предлагается заменить 25 820 натриевых и ртутных светильников на светодиодные, что позволит сэкономить около 35% затрат на электроэнергию. За три года установить 3 800 новых светоточек на тех территориях, где они в настоящее время отсутствуют, а также заменить 2 505 аварийных опор и 225 км неизолированного провода. В последующий период действия соглашения компания будет заниматься содержанием и обслуживанием объектов наружного освещения, переданных в концессию и построенных вновь.

Все работы инвестор планирует провести в пределах расходов, предусмотренных в муниципальном бюджете на уличное освещение города. В 2020 году эта сумма составит 129,9 млн рублей, с последующей ежегодной индексацией не более 4%.

Во время обсуждения представленного проекта председатель постоянной комиссии Городской думы Ижевска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры Сергей Сурнин отметил, что в процессе подготовки концессионного соглашения необходимо провести инвентаризацию всех существующих светоточек, чтобы выявить бесхозяйные опоры и учесть их в перечне передаваемого концессионеру имущества.

Константин Котов, председатель постоянной комиссии Городской думы Ижевска по бюджету и финансам, уверен, что необходимо внимательно проанализировать представленную финансовую модель, сделать ее максимально прозрачной на протяжении всех 15 лет действия концессии».

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подчеркнул:

«Город должен быть освещен в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Причем это необходимо делать в рамках тех средств, которые закладываются в муниципальном бюджете. Мы понимаем, что в короткие сроки при условии ограниченного финансирования город не справится с поставленными задачами по модернизации системы уличного освещения. Передавая в концессию объекты наружного освещения, мы ставим инвестору условия не только по обслуживанию и содержанию существующих светоточек, но и по развитию системы уличного освещения. В частности, строительству 3 800 новых светильников там, где их необходимо установить в соответствии с решениями судов, требованиями прокуратуры, ГИБДД и т.д.».

По итогам Инвестсовета было принято решение включить предложение филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в перечень приоритетных инвестиционных проектов, поддержать возможность заключения концессионного соглашения с уточнением его условий, после детальной проработки и анализа представленного проекта, обсудив все вопросы в ходе переговорного процесса.

В дальнейшем, в случае достижения договоренностей по условиям концессионного соглашения между концессионером и концендентом, данное предложение будет опубликовано на федеральном портале torgi.gov.ru и на официальном сайте Ижевска. При поступлении альтернативных предложений будет объявляться конкурс, при отсутствии других заявок концессионное соглашение может быть заключено с ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

izh.ru