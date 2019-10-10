Обеспечен электроэнергией новый жилой комплекс в Тамбове

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») обеспечила электроснабжение комплекса «Видный» в Тамбове, включающего в себя четыре многоэтажных дома общей жилой площадью 48 тыс. кв. м. В соответствии с договором потребитель получил до 3,1 МВт мощности от главного центра питания города – подстанции 220 кВ «Тамбовская №4».

Проект реализован путем планового увеличения электрической мощности, выдаваемой на фидеры 6 кВ, находящиеся в муниципальной собственности. Работы выполнены без снижения надежности электроснабжения других потребителей энергообъекта.

Мощность подстанции 220 кВ «Тамбовская №4» составляет 325 МВА. От ее бесперебойной работы зависит электроснабжение Тамбова с населением около 300 тыс. человек, а также крупных промышленных потребителей Тамбовской области, включая нефтеперекачивающие станции магистрального трубопровода «Дружба». В 2019 году на подстанции был выполнен ремонт силовых автотрансформаторов с заменой двух высоковольтных вводов 220 кВ.