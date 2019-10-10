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Законотворчество (постановления)

Приказ Минэнерго России от 30.09.2019 № 1048

Приказ Минэнерго России от 30.09.2019 № 1048 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО «ФСК ЕЭС» с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности или ином законном основании, на 2020 год».

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Компания: Министерство энергетики РФ

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