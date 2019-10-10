Состоялась встреча Александра Новака со Специальным представителем Правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее

Состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака со Специальным представителем Правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее и Послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики, в частности, результаты трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина на министерском уровне о транзите газа через Украину после 2019 года, состоявшихся в Брюсселе в сентябре 2019 года.

В ходе встречи было отмечено, что переговоры в Брюсселе прошли в конструктивном, деловом ключе. Кроме того, по итогам встречи Александра Новака с Георгом графом фон Вальдерзее и Гезой Андреасом фон Гайром была достигнута договоренность о продолжении контактов в целях успешного урегулирования вопросов транзита газа во взаимных интересах всех вовлеченных сторон.