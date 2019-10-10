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Модернизация

Виталий Иванов: "Электросетевому комплексу столицы Северной Осетии - особое внимание"

МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ, Севкавказэнерго

МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ, Севкавказэнерго

Заместитель Генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов в ходе производственной поездки в Северную Осетию особое внимание уделил работе Владикавказских городских сетей.

Самому увидеть реальную картину и лично, объективно оценить работу подразделений - это стиль руководства Виталия Иванова, который он успешно транслирует на Северном Кавказе. 

«Столичное подразделение филиала «Севкавказэнерго» - крупнейшие РЭС в республике. Владикавказские горсети в производственном аспекте должны быть флагманом и образцом для всех районных подразделений», - обратился Виталий Иванов к сотрудникам в ходе производственного совещания.

Руководитель электросетевого комплекса выслушал предложения от работников и сам озвучил адресные поручения, направленные на повышение качества энергоснабжения потребителей столицы Северной Осетии. Один из основных вопросов, которые компания «Россети» сегодня решает во Владикавказе, - скорейшая консолидация сетевых активов столицы республики. 

Напомним, сети Владикавказа не являются собственностью группы «Россети», находятся в аренде у энергокомпании. Это существенно затрудняет обслуживание и содержание объектов, в том числе при возникновении нештатных ситуаций. Положительное решение вопроса консолидации сетевых активов на базе группы «Россети» находится на особом контроле федеральных и региональных органов власти. 

Компания: Россети Северный Кавказ

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