Виталий Иванов: "Электросетевому комплексу столицы Северной Осетии - особое внимание"

Заместитель Генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов в ходе производственной поездки в Северную Осетию особое внимание уделил работе Владикавказских городских сетей.

Самому увидеть реальную картину и лично, объективно оценить работу подразделений - это стиль руководства Виталия Иванова, который он успешно транслирует на Северном Кавказе.

«Столичное подразделение филиала «Севкавказэнерго» - крупнейшие РЭС в республике. Владикавказские горсети в производственном аспекте должны быть флагманом и образцом для всех районных подразделений», - обратился Виталий Иванов к сотрудникам в ходе производственного совещания.

Руководитель электросетевого комплекса выслушал предложения от работников и сам озвучил адресные поручения, направленные на повышение качества энергоснабжения потребителей столицы Северной Осетии. Один из основных вопросов, которые компания «Россети» сегодня решает во Владикавказе, - скорейшая консолидация сетевых активов столицы республики.



Напомним, сети Владикавказа не являются собственностью группы «Россети», находятся в аренде у энергокомпании. Это существенно затрудняет обслуживание и содержание объектов, в том числе при возникновении нештатных ситуаций. Положительное решение вопроса консолидации сетевых активов на базе группы «Россети» находится на особом контроле федеральных и региональных органов власти.